Drug Smuggling: ड्रग्स पैडलर नव्या मलिक का सहयोगी भावेश शर्मा गिरफ्तार, कई रसूखदारों के नाम आ सकते हैं सामने

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में ड्रग्स सप्लाई के बड़े नेटवर्क की जांच में पुलिस को नए सुराग मिल रहे हैं। एमडीएमए तस्करी के मामले में पुलिस ने नव्या मलिक के करीबी सहयोगी भावेश शर्मा को गिरफ्तार किया है। भावेश पहले पंडिताई करता था, बाद में इवेंट मैनेजमेंट का काम करने लगा। क्लब-होटल, फार्म हाउस में आना-जाना शुरू हुआ और करीब तीन साल पहले वह नव्या के संपर्क में आया।

कई बार वह मुंबई गोवा भी गया है। भावेश पर आरोप है कि वह नव्या के साथ मिलकर क्लब और होटलों में ड्रग्स सप्लाई करने लगा। पुलिस ने दोनों के मोबाइल चैट और बातचीत के आधार पर उसे गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों का मानना है कि आने वाले दिनों में भावेश से पूछताछ के बाद राजधानी के और रसूखदार लोगों के नाम सामने आ सकते हैं।

पुलिस को चकमा देकर भागा

पुलिस की टीम ने बुधवार रात वीआइपी रोड स्थित एक क्लब में छापा मारा। इस दौरान होटल कारोबारी के बेटे को खोजा जा रहा था। वह अपनी पत्नी के साथ क्लब गया था। पुलिसकर्मियों को देखकर वह चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने क्लब की लाइटें जलवाकर तलाश की और मैनेजर व कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर उसे भगाने में किसी का नाम सामने आया तो उस पर भी कार्रवाई होगी।

नव्या और कारोबारी के रिश्तों की जांच

सूत्रों के मुताबिक नव्या लंबे समय तक एक होटल कारोबारी के साथ देखी जाती थी, जो वर्तमान में शराब घोटाले में जेल में बंद है। पुलिस को शक है कि नव्या उस कारोबारी के साथ भी ड्रग्स सप्लाई में शामिल रही होगी। इतना ही नहीं जानकारी यह भी सामने आ रही है कि वह कारोबारी के साथ रात-रातभर कार में घूम करती थी।