Drug Smuggling: रायपुर में ड्रग्स सप्लाई करने वाली इंटीरियर डिजाइनर नव्या गिरफ्तार, मुंबई से चला रही थी रैकेट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत मुंबई और दिल्ली से रायपुर एमडीएमए और अन्य ड्रग्स सप्लाई करने वाली इंटीरियर डिजाइनर नव्या मलिक को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। आरोपित नव्या मलिक बीते दिनों गिरफ्तार किए गए ड्रग्स पैडलर हर्ष आहूजा की महिला मित्र है। रायपुर में दोनों का घर अगल-बगल है।

हाईप्रोफाइल पार्टियों में बनाती थी नेटवर्क पुलिस जांच में राजफाश हुआ है कि नव्या मलिक लंबे समय से रायपुर और आसपास के इलाकों में ड्रग्स सप्लाई कर रही थी। वह शहर के बड़े कारोबारी और रसूखदार परिवारों से जुड़े युवाओं और हाईप्रोफाइल पार्टियों को निशाना बनाती थी। क्लब्स, आफ्टर पार्टीज और प्राइवेट इवेंट्स में वह रिच लाइफस्टाइल और महंगे फैशन के जरिए युवाओं से संपर्क साधकर उन्हें अपने नेटवर्क से जोड़ती थी।