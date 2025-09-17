मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    दुष्कर्म के आरोप में फंसे DSP ने दो दिन पहले ही की थी Honeytrap की शिकायत, महिला पर ब्लैकमेल करने का आरोप

    दुष्कर्म के आरोप में फंसे छत्तीसगढ़ के डीएसपी याकूब मेनन ने महिला की ओर से केस दर्ज करवाने से 2 दिन पहले ही सरगुजा के डीआईजी के पास उन्हें हनीट्रैप में फंसाने की शिकायत दर्ज करवायी थी। डीएसपी मेनन ने आरोप लगाया है कि महिला ने पहले उनसे नजदीकियां बढ़ाई अब ब्लैकमेल कर रायपुर वाला मकान हड़पने की कोशिश कर रही है।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 08:10:25 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 08:16:27 AM (IST)
    दुष्कर्म के आरोप में फंसे DSP ने दो दिन पहले ही की थी Honeytrap की शिकायत, महिला पर ब्लैकमेल करने का आरोप
    डीएसपी ने की हनीट्रैप की शिकायत

    HighLights

    1. डीएसपी याकूब मेनन ने लगाया हनीट्रैप का आरोप
    2. पीड़िता के केस दर्ज कराने से 2 दिन पहले की शिकायत
    3. डीएसपी ने महिला पर लगाया अवैध वसूली का आरोप

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: बलरामपुर जिले में पदस्थ डीएसपी याकूब मेमन पर महिला ने दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। वहीं अफसर ने भी महिला पर आर्थिक मदद के नाम पर नजदीकियां बढ़ाने और मकान हड़पने की साजिश रचने का आरोप लगाया है।

    डीएसपी ने महिला के खिलाफ 12 सितंबर को ही सरगुजा आइजी से शिकायत की थी। आवेदन में कहा गया है कि महिला उन्हें हनीट्रैप किया है। टिकरापारा थाने में डीएसपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच शुरू कर दी है।

    पीड़िता का यह है आरोप

    पीड़िता का आरोप है कि रायपुर पोस्टिंग के दौरान याकूब मेमन ने उसका दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर धमकाता रहा। महिला का कहना है कि वह टिकरापारा स्थित उनके मकान में किराए से रहती थी। याकूब मेमन के बलरामपुर पदस्थ रहने के दौरान भी वह संपर्क में रही।

    डीएसपी ने यह आरोप लगाए

    डीएसपी याकूब मेमन ने जो शिकायत की है उसके अनुसार महिला ने पहले आर्थिक मदद मांगी और फिर जानबूझकर नजदीकियां बढ़ाई। पति के इलाज के दौरान जान पहचान हुई थी। उन्होंने दावा किया कि महिला ने वीडियो कॉल के दौरान उनका अर्धनग्न स्क्रीनशाट लेकर ब्लैकमेल करना शुरू किया। अब तक डेढ़ लाख रुपये वसूल चुकी है और मकान अपने नाम करवाने का दबाव बना रही थी। जब उन्होंने मना किया तो महिला ने झूठा केस दर्ज कराने की धमकी दी।

    यह है मामला

    बता दें कि आरोपी याकूब मेमन को उनकी बेदाग छवि और वीरता के लिए 2021 में राष्ट्रपति वीरता पदक और पुलिस सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि याक़ूब मेमन ने उसके साथ जबरन रेप किया और उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। इसी वीडियो का इस्तेमाल कर वह उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था।

    यह भी पढ़ें- एसपी-जज के नाम पर ठग लिए 75 हजार, जेल में बंद आरोपी की रिहाई के लिए मांगे थे

    महिला ने इस मामले की शिकायत सबसे पहले रायपुर पुलिस के टिकरापारा थाने में की थी, लेकिन कथित तौर पर कई बार शिकायत के बावजूद रायपुर पुलिस ने एफआइआर दर्ज नहीं की। इसके बाद, न्याय की गुहार लगाते हुए महिला सीधे सरगुजा आइजी के पास पहुंची।

    बताया जाता है कि महिला ने आइजी के निवास पर पहुंचकर आत्महत्या करने की धमकी भी दी थी, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई। आइजी ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया और सरगुजा पुलिस को याकूब मेमन के खिलाफ शून्य में एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.