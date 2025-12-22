Indian Railways News: यात्री गण कृपया ध्यान दें... 26 से 29 दिसंबर तक 21 मेमू और पैसेंजर ट्रेनें रद, यहां देखिए पूरी लिस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुरः नागपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले डोंगरगढ़ सेक्शन में अपलाइन पर एक अतिरिक्त लूप लाइन के निर्माण और नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 26 से 29 दिसंबर तक कुल 21 मेमू और पैसेंजर ट्रेनें रद रहेंगी।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, डोंगरगढ़ में परिचालन क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से यह अपग्रेडेशन कार्य किया जा रहा है। इसके लिए 23 से 26 दिसंबर तक प्री-नॉन-इंटरलॉकिंग और 27 दिसंबर को मुख्य नान-इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इस वजह से रायपुर और नागपुर मंडल की कनेक्टिविटी पर गहरा असर पड़ेगा।
|दिनांक
|रद ट्रेनें
|26 दिसंबर
|
|
27 दिसंबर
(सर्वाधिक ट्रेनें प्रभावित)
|
|
28 दिसंबर
(इस दिन वापसी वाली सभी गाड़ियां प्रभावित रहेंगी।)
|
|29 दिसंबर
|
कुछ गाड़ियां पूरी तरह रद नहीं की गई हैं, लेकिन वे अपने निर्धारित गंतव्य तक नहीं जाएंगी
|दिनांक
|ट्रेन
|विवरण
|27 दिसंबर
|68705 रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू
|दुर्ग तक
|27 दिसंबर
|68706 डोंगरगढ़-बिलासपुर मेमू
|दुर्ग से
इस ब्लॉक का सबसे अधिक प्रभाव दैनिक यात्रियों पर पड़ेगा जो रायपुर, दुर्ग, डोंगरगढ़ और गोंदिया के बीच सफर करते हैं। रेलवे की ओर से यह सूची जारी की गई है, जिससे यात्रियों को और अधिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।