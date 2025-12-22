मेरी खबरें
    Indian Railways News: यात्री गण कृपया ध्यान दें... 26 से 29 दिसंबर तक 21 मेमू और पैसेंजर ट्रेनें रद, यहां देखिए पूरी लिस्ट

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 06:58:45 AM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 07:11:06 AM (IST)
    Indian Railways News: यात्री गण कृपया ध्यान दें... 26 से 29 दिसंबर तक 21 मेमू और पैसेंजर ट्रेनें रद, यहां देखिए पूरी लिस्ट
    21 मेमू और पैसेंजर ट्रेनें रद (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. 26 से 29 दिसंबर तक 21 मेमू और पैसेंजर ट्रेनें रद
    2. 23 से 26 दिसंबर तक प्री-नॉन-इंटरलॉकिंग का कार्य
    3. रायपुर और नागपुर मंडल की कनेक्टिविटी पर असर

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुरः नागपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले डोंगरगढ़ सेक्शन में अपलाइन पर एक अतिरिक्त लूप लाइन के निर्माण और नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 26 से 29 दिसंबर तक कुल 21 मेमू और पैसेंजर ट्रेनें रद रहेंगी।

    रेलवे अधिकारियों के अनुसार, डोंगरगढ़ में परिचालन क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से यह अपग्रेडेशन कार्य किया जा रहा है। इसके लिए 23 से 26 दिसंबर तक प्री-नॉन-इंटरलॉकिंग और 27 दिसंबर को मुख्य नान-इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इस वजह से रायपुर और नागपुर मंडल की कनेक्टिविटी पर गहरा असर पड़ेगा।

    दिनांक रद ट्रेनें
    26 दिसंबर

    • 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू

    27 दिसंबर

    (सर्वाधिक ट्रेनें प्रभावित)

    • 68741 दुर्ग-गोंदिया

    • 68743 गोंदिया-इतवारी

    • 68744 इतवारी-गोंदिया

    • 68742 गोंदिया-दुर्ग

    • 68709 रायपुर-डोंगरगढ़

    • 68729 रायपुर-डोंगरगढ़

    • 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया

    • 58205 रायपुर-इतवारी पैसेंजर

    • 68721 रायपुर-डोंगरगढ़

    • 68723 डोंगरगढ़-गोंदिया मेमू

    28 दिसंबर

    (इस दिन वापसी वाली सभी गाड़ियां प्रभावित रहेंगी।)

    • 68711 डोंगरगढ़-रायपुर

    • 68713 गोंदिया-इतवारी

    • 68714 इतवारी-बालाघाट

    • 68715 बालाघाट-इतवारी

    • 68716 इतवारी-गोंदिया

    • 68712 गोंदिया-डोंगरगढ़

    • 68730 डोंगरगढ़-रायपुर

    • 58206 इतवारी-रायपुर पैसेंजर

    • 68724 गोंदिया-रायपुर मेमू
    29 दिसंबर

    • 68712 डोंगरगढ़-रायपुर मेमू

    • 68710 डोंगरगढ़-रायपुर मेमू

    आंशिक समापन (शार्ट टर्मिनेशन)

    कुछ गाड़ियां पूरी तरह रद नहीं की गई हैं, लेकिन वे अपने निर्धारित गंतव्य तक नहीं जाएंगी

    दिनांक ट्रेन विवरण
    27 दिसंबर 68705 रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू दुर्ग तक
    27 दिसंबर 68706 डोंगरगढ़-बिलासपुर मेमू दुर्ग से

    इस ब्लॉक का सबसे अधिक प्रभाव दैनिक यात्रियों पर पड़ेगा जो रायपुर, दुर्ग, डोंगरगढ़ और गोंदिया के बीच सफर करते हैं। रेलवे की ओर से यह सूची जारी की गई है, जिससे यात्रियों को और अधिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

