नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। शहर की सड़कों पर जल्द दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक बसों की तैयारियों के तहत बुधवार को सैंपल बस का बड़ा ट्रायल किया गया। सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक बस को करीब 225 किलोमीटर दौड़ाकर उसकी क्षमता और तकनीकी खूबियों को परखा गया। इस दौरान शहर की तंग गलियों, भीड़भाड़ वाले चौराहों, संकरी सड़कों और प्रमुख मार्गों पर बस का संचालन किया गया।

केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी), पुणे की टीम ने थर्ड पार्टी टेस्टिंग के तहत बस की जांच की। ट्रायल सफल रहने और संस्थान से मंजूरी मिलने के बाद इसी तकनीकी मानक के आधार पर बाकी बसों की सप्लाई का रास्ता साफ होगा।

कारा-निमोरा से पचपेड़ी नाका तक दौड़ी बस बस को कारा-निमोरा से रवाना किया गया। इसके बाद टाटीबंध, एम्स, एनआईटी, आमापारा, तात्यापारा, जयस्तंभ चौक, घड़ी चौक, मेकाहारा चौक, पंडरी, मोवा, सड्डू, कचना, राजू ढाबा और रिंग रोड होते हुए पचपेड़ी नाका तक चलाया गया। यहां से अभनपुर, संतोषी नगर, भाठागांव चौक, आईएसबीटी, कालीबाड़ी, महिला थाना, रेलवे स्टेशन और अग्रसेन चौक सहित शहर के अन्य प्रमुख मार्गों से बस को गुजारा गया। इस दौरान उसकी स्पीड, मोड़ने की क्षमता और अलग-अलग परिस्थितियों में सड़क पर प्रदर्शन का आकलन किया गया। एक बार चार्जिंग में 170 से 180 किमी चलेगी बस ट्रायल के दौरान बैटरी की क्षमता और चार्जिंग व्यवस्था की भी जांच की गई। अधिकारियों के अनुसार, पूरी तरह चार्ज होने पर बस करीब 170 से 180 किलोमीटर तक चल सकती है। इसके बाद करीब 30 मिनट की अपॉर्चुनिटी चार्जिंग की जरूरत होगी। इसी व्यवस्था के आधार पर 225 किलोमीटर की दूरी तय करने का लक्ष्य रखा गया। परीक्षण में बिजली की खपत और बैटरी के प्रदर्शन का भी आकलन किया गया।