नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीमों ने शुक्रवार सुबह एक बार फिर बड़ी दबिश दी है। राजधानी रायपुर समेत भिलाई और धमतरी के कई ठिकानों पर ईडी के अधिकारी सुबह से ही पहुंचकर जांच-पड़ताल कर रहे हैं। एक साथ तीन शहरों में हुई इस अचानक छापेमारी से संबंधित इलाकों और कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

सुबह से दस्तावेज खंगाल रही हैं टीमें सूत्रों के मुताबिक, ईडी की अलग-अलग टीमें स्थानीय पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों के साथ सुबह तड़के संबंधित ठिकानों पर पहुंचीं। टीमों ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू करने के साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों, बैंक खातों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है।