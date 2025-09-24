छत्तीसगढ़ के 8 विज्ञानियों को मिली स्टैनफोर्ड-एल्सेवियर की 2 प्रतिशत लिस्ट में जगह, विश्वस्तरीय शोध से हासिल किया मुकाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: छत्तीसगढ़ के 8 विज्ञानियों ने विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत विज्ञानियों की प्रतिष्ठित सूची में अपनी जगह बनाई है। इसमें पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (पीआरएसयू) के छह प्राध्यापकों को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी (अमेरिका) द्वारा तैयार और एल्सेवियर द्वारा प्रकाशित वैश्विक डाटाबेस में विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत विज्ञानियों में शामिल किया गया है।

सूची में फार्मेसी विभाग के पांच और रसायन शास्त्र विभाग से एक प्रोफेसर का नाम है। इस सूची में बलरामपुर जिले के डॉ. सचिन गुप्ता को भी इस लिस्ट में जगह मिली है। साथ ही कोलंबिया इंस्टीट्यूट की डॉ. बीना का नाम इस लिस्ट में चौथी बार शामिल किया गया है।