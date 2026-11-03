रायपुर में मां बंजारी मंदिर दर्शन करने जा रही बुजुर्ग महिला को 12 चक्का ट्रक ने रौंदा, मौके पर तोड़ा दम

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी के जोरा माल के सामने रिंग रोड ओवरब्रिज पर सड़क पर अंधेरे में बिना संकेतक लाइट के खड़ी पिकअप से इलेक्ट्रिक स्कूटी टकरा गई। हादसे में स्कूटी सवार 28 वर्षीय सौरभ साहू की मौत हो गई। वह एक इवेंट का काम खत्म करने के बाद रात में अपने घर डिघारी, मंदिरहसौद लौट रहा था। पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पिकअप चालक ने वाहन को सड़क पर खड़ा करते समय न तो संकेतक लाइट चालू रखी थी और न ही कोई चेतावनी संकेत लगाया था। अंधेरा होने के कारण सौरभ को सड़क पर खड़ी पिकअप दिखाई नहीं दी और वह सीधे उससे जा भिड़ा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सौरभ को शरीर में गंभीर अंदरूनी चोटें आईं, जिससे उसकी जान चली गई।

खमतराई: 12 चक्का ट्रक की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: खमतराई थाना क्षेत्र के रांवाभाठा स्थित मां बंजारी मंदिर के सामने सोमवार दोपहर सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। महिला अपने दामाद, बेटी और नाती-नातिन के साथ मंदिर में दर्शन करने जा रही थी। इसी दौरान रायपुर से बिलासपुर की ओर जा रहे तेज रफ्तार मालवाहक 12 चक्का ट्रक ने सड़क पार कर रही महिला को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में महिला के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।