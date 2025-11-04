बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ कर सकती है छत्तीसगढ़ सरकार

राज्य ब्यूरो,नईदुनिया,रायपुर: छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को जल्द राहत की खबर मिल सकती है। सरकार ने 100 के बजाए 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ योजना में शामिल करने के संकेत दिए है। इसके लिए बिजली कंपनी को नियमों में संशोधन कर उपभोक्ताओं को राहत देने को कहा गया है।

100 यूनिट खपत वाले उपभोक्ताओं ही इस योजना में थे शामिल अगस्त महीने में मात्र 100 यूनिट खपत तक वाले उपभोक्ताओं को ही हाफ योजना में शामिल किया गया था। इसके कारण छोटे और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ गया था। कई परिवारों को बढ़े हुए बिलों का भुगतान करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमले करता आ रहा है।