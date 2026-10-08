छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर मिलेगी छूट, 31 दिसंबर तक बढ़ी डेडलाइन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बिजली बिलों के निपटारे के लिए शुरू की गई समाधान योजना की अंतिम तिथि को 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 31 दिसंबर कर दिया गया है। इस फैसले से उन साढ़े पांच लाख बकायेदारों को तीन माह का अतिरिक्त समय मिल गया है, जिन्होंने योजना में पंजीकरण तो कराया था लेकिन अब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया था।
मार्च 2026 तक प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर 1567 करोड़ का बकाया था। बिजली कंपनी द्वारा लागू इस योजना के तहत निम्न दाब घरेलू, बीपीएल और कृषि श्रेणी के बकायेदारों का सरचार्ज शत-प्रतिशत माफ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एकमुश्त भुगतान पर मूल राशि में 10 प्रतिशत और तीन किस्तों में भुगतान करने पर पांच प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
योजना के तहत अब तक 12.72 लाख बकायेदारों ने पंजीयन कराया है। उपभोक्ताओं को सरचार्ज में कुल 770.98 करोड़ की छूट दी जा चुकी है, जिसके एवज में बिजली कंपनी को 106 करोड़ रुपयेसे अधिक की बकाया राशि प्राप्त हुई है। अब तक 3.62 लाख बकायेदार अपनी पूरी बकाया राशि का भुगतान कर राहत प्राप्त कर चुके हैं।
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