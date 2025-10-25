EOW के अफसरों पर फर्जी दस्तावेज और बयान में छेड़छाड़ का आरोप, चार नवंबर को होगी अगली सुनवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के तीन अफसरों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार करने और धारा 164 के बयान में छेड़छाड़ करने के आरोप पर शनिवार को सुनवाई हुई। कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की गई। रायपुर की सीनियर डिवीजन सिविल जज आकांक्षा बेक की अदालत में हुई सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की। कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में अधिकारियों की आपत्ति पर सुनवाई चार नवंबर को की जाएगी।

कोर्ट ने जारी किया था नोटिस गिरीश देवांगन ने याचिका में आरोप लगाया था कि ईओडब्ल्यू के अफसरों ने जांच के दौरान निखिल चंद्राकर के धारा 164 के बयान में हेराफेरी और फर्जीवाड़ा किया है। इस शिकायत के बाद अदालत ने तीनों अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। शनिवार को उसी नोटिस पर सुनवाई हुई, जहां दोनों पक्षों की बहस के बाद कोर्ट ने अगली तारीख तय की।

बिना सैंक्शन शिकायत अवैध- वकील ईओडब्ल्यू ईओडब्ल्यू की ओर से पैरवी कर रहे वकील रवि शर्मा ने कोर्ट में कहा कि गिरीश देवांगन ने बिना किसी अनुमति या सैंक्शन के यह परिवाद दाखिल किया है। उन्होंने आगे कहा कि गिरीश देवांगन ने शिकायत में कहा है कि निखिल चंद्राकर का बयान (164) सही ढंग से रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। साथ ही यह भी नहीं बताया कि किस कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के अनुसार, यदि कोई अधिकारी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान कार्य करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई से पहले सैंक्शन लेना अनिवार्य होता है। इस केस में ऐसा नहीं किया गया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि यह पूरी शिकायत राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है। इसमें राज्य के कुछ बड़े नेताओं का नाम आने की संभावना थी, इसलिए जांच को प्रभावित करने और प्रेस कांफ्रेंस के जरिए राजनीतिक माहौल बनाने के लिए यह परिवाद दाखिल किया गया है। अगर 164 के बयान में कोई त्रुटि होती भी है, तो उसे वही कोर्ट देखता है जहां वह बयान पेश किया गया था। किसी अन्य अदालत को यह अधिकार नहीं है कि वह जांच करे कि बयान सही था या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि निखिल चंद्राकर ने खुद मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन दिया था, ऐसे में पुलिस की भूमिका पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।