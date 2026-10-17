छत्तीसगढ़ में डाक सेवाओं का विस्तार, राज्य में बने 4 नए डाक संभाग और 5 उप संभाग, अधिकारियों का भी तबादला

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में भारतीय डाक विभाग के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और कार्यप्रणाली को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा निर्णय लिया गया है। डाक सेवाओं के विस्तार को ध्यान में रखते हुए राज्य में 4 नए डाक संभाग और 5 नए उप संभागों का गठन किया गया है। नए ढांचे के अस्तित्व में आते ही अधिकारियों के पदस्थापन और स्थानांतरण की प्रक्रिया भी तेजी से शुरू हो गई है।

अधिकारियों की नई पदस्थापना और मिली जिम्मेदारियां

मुख्य पोस्टमास्टर जनरल (CPMG) कार्यालय द्वारा जारी अधिकृत आदेश के तहत नवगठित संभागों और उप संभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। इसके अंतर्गत:

एआर साहू: नामांकित अधीक्षक कांकेर से स्थानांतरित कर रायगढ़ में पदस्थ किए गए हैं।

सौरभ श्रीवास्तव: राजनांदगांव से बदलकर बस्तर डाक संभाग की कमान सौंपी गई है।

पूजा तिवारी: रायपुर पोस्ट मास्टर के पद से स्थानांतरित कर आरपीटी रायपुर डाक संभाग में नई जिम्मेदारी दी गई है।

डाक सेवाओं और आम जनता पर प्रभाव

नए डाक संभागों और उप संभागों की स्थापना से प्रशासनिक कामकाज का बेहतर बंटवारा हो सकेगा। इससे सुदूर और दूरस्थ क्षेत्रों तक डाक विभाग के नेटवर्क को सुचारू रूप से संचालित करने में आसानी होगी।

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हालांकि, इस नए प्रशासनिक पुनर्गठन से आम जनता को सेवाओं की गति और गुणवत्ता में कितना प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, यह आने वाले दिनों में नई व्यवस्था के पूर्ण रूप से कार्य शुरू करने के बाद स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल सभी संबंधित अधिकारियों को नवीन पदस्थापना स्थल पर प्रभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।