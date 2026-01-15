मेरी खबरें
    रायपुर में मेला बना जंग का मैदान, चाकू से हमला कर भागे युवक, पीछे से कार सवारों ने रौंदा, 6 लहूलुहान

    CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर के अभनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम केंद्री में आयोजित मड़ई मेला उस समय दहशत में बदल गया, जब मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिय ...और पढ़ें

    By Mohan KumarEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 10:18:44 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 10:18:44 PM (IST)
    रायपुर में मेला बना जंग का मैदान, चाकू से हमला कर भागे युवक, पीछे से कार सवारों ने रौंदा, 6 लहूलुहान
    चाकू से हमला कर भागे युवक (सांकेतिक तस्वीर)

    नईदुनिया, प्रतिनिधि, रायपुर। अभनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम केंद्री में आयोजित मड़ई मेला उस समय दहशत में बदल गया, जब मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में चाकूबाजी और कार से कुचलने की घटना सामने आई है। इस घटना में युवक कैलाश तिवारी की मौत हो गई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों का उपचार अभनपुर के निजी अस्पताल में जारी है।

    मामूली टक्कर से बढ़ा विवाद

    पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 14 जनवरी की रात करीब 10 से 10:30 बजे के बीच की है। मेला देखने के बाद अभनपुर निवासी कैलाश तिवारी, हेमंत साहू और अजय गोंड स्कूटी का पेट्रोल खत्म होने के कारण रांग साइड से स्कूटी को धकेलते हुए पैदल जा रहे थे।


    इसी दौरान रायपुर से मेला देखने आए दिलेश मंडावी, निलेश सेन और चंदन यादव अपनी इनोवा क्रिस्टा से अभनपुर की ओर जा रहे थे। इसी बीच स्कूटी सवारों और इनोवा के बीच हल्की टक्कर हो गई, जिसके बाद गाली-गलौज और विवाद बढ़ गया।

    चाकू से हमला, फिर कार से कुचलने का आरोप

    विवाद के दौरान स्कूटी सवार युवकों में से एक ने इनोवा सवारों पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दिलेश मंडावी, निलेश सेन और चंदन यादव घायल हो गए। घायल दिलेश मंडावी अपने वाहन से पास में खड़े अपने साथियों चंद्रशेखर साहू, दुर्गेश साहू और मनीष साहू को लेकर दोबारा मौके पर पहुंचा। इसके बाद दोनों पक्षों में फिर मारपीट हुई। आरोप है कि इलाज के लिए जाते समय इनोवा सवारों ने स्कूटी सवार हेमंत साहू और कैलाश तिवारी को वाहन से टक्कर मार दी और अस्पताल की ओर निकल गए।

    सुबह सड़क किनारे मिला शव

    घटना के बाद हेमंत साहू पास के पेट्रोल पंप पहुंचा और 112 पर काल किया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, कैलाश तिवारी का शव गुरुवार सुबह सड़क किनारे पड़ा मिला। प्रथम दृष्टया मौत का कारण एक्सीडेंट बताया जा रहा है।

    घायलों के नाम :

    - दिलेश मंडावी (25), टिकरापारा रायपुर

    - दुर्गेश साहू (29), न्यू सुभाष नगर टिकरापारा

    - निलेश सेन (26), न्यू सुभाष नगर टिकरापारा

    - मनीष साहू (28), न्यू सुभाष नगर टिकरापारा

    - रिंकू साहू (22), केंद्री

    - चंद्रशेखर साहू (28), केंद्री

