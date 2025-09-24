Indian Railways News: इतवारी से जयनगर के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 16 अक्टूबर से, जानिए किन स्टेशनों पर ठहराव

नईदुनिया प्रतिनिधि रायपुर: दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)–जयनगर–नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) के मध्य 08 फेरे के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया है। इस ट्रेन के माध्यम से यात्रियों को कंफर्म बर्थ के साथ सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा मिलेगी।

गाड़ी संख्या 08869 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)–जयनगर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 16 अक्टूबर से 06 नवंबर तक हर गुरुवार को चलाई जाएगी। वहीं गाड़ी संख्या 08870 जयनगर–नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 18 अक्टूबर से 08 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को जयनगर से रवाना होगी।

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन का समय और स्टेशन पर ठहराव तय किया गया है। ट्रेन मार्ग में गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनादगांव, दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर, चांपा, झारसुगुड़ा, राऊरकेला, हटिया, रांची, मूरी, बोकारो स्टील सिटी, चंद्रपुरा, धनबाद, चितरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, जमुई, किऊल, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी प्रमुख स्टेशन हैं।

इन ट्रेनों का वाणिज्यिक ठहराव गोंदिया, डोंगरगढ़, राजनादगांव, दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर, चांपा और रायगढ़ स्टेशनों में रहेगा। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में 02 एसएलआरडी, 05 सामान्य, 10 स्लीपर, 02 एसी-III और 01 एसी-II सहित कुल 20 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन से यात्रियों को त्योहार के दौरान यात्रा में सुविधा और आराम मिलेगा, साथ ही लंबी दूरी तय करने में समय की बचत भी होगी।

डोंगरगढ़ के लिए पूजा स्पेशल मेमू

नवरात्रि पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने डोंगरगढ़ के लिए पूजा स्पेशल मेमू ट्रेन (06883/06884) का परिचालन किया है। यह ट्रेन छोटे गांव और कस्बों से डोंगरगढ़ पहुंच को आसान और सुरक्षित बनाएगी। गाड़ी संख्या 06884 कोरबा से प्रतिदिन 25 सितंबर से 03 अक्टूबर तक सुबह 05.30 बजे रवाना होकर दोपहर 14.21 बजे डोंगरगढ़ पहुंचेगी।

यह भी पढ़ें- सरकारी नौकरी की मन्नत पूरी होने पर दर्शन के लिए निकली थी युवती, कार ने रौंदा, इलाज के दौरान मौत

वहीं, गाड़ी संख्या 06883 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी से प्रतिदिन 25 सितंबर से 03 अक्टूबर तक सुबह 05.00 बजे रवाना होकर 09.50 बजे डोंगरगढ़ पहुंचेगी। ट्रेन का ठहराव मार्ग के सभी छोटे और बड़े स्टेशनों पर रहेगा, ताकि अधिक से अधिक यात्री सुविधा प्राप्त कर सकें।

सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर ठहराब

रेलवे ने बताया कि नवरात्रि मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए डोंगरगढ़ से रायपुर और गोंडिया के लिए कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का विस्तार किया गया है। कई ट्रेनों का डोंगरगढ़ स्टेशन पर ठहराव भी रखा गया है।दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस विशेष ट्रेन सेवा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इस ट्रेन के परिचालन से श्रद्धालुओं को मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन के लिए यात्रा करना और वापसी करना आसान और सुविधाजनक होगा।