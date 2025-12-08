रायपुर में होटल कारोबारी और डीएसपी परिवार का विवाद पहुंचा कोर्ट, दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच पूरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी रायपुर में एक महिला डीएसपी के परिवार और शहर के एक होटल कारोबारी के बीच चल रहा वित्तीय विवाद अब अदालत तक पहुंच गया है। दो माह से अधिक समय से जारी इस प्रकरण ने अब कानूनी रूप ले लिया है। मामले में दोनों पक्षों ने अलग-अलग थानों में अपनी शिकायतें दर्ज कराई थीं और पुलिस ने दोनों ही मामलों की जांच पूर्ण कर ली है। प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने इसे एक वित्तीय लेन-देन से जुड़ा सिविल विवाद माना है और इसे न्यायालय को सौंप दिया है।

पहली शिकायत- डीएसपी परिवार का आरोप सूत्रों के अनुसार, डीएसपी के परिजन हेमंत वर्मा और राकेश वर्मा ने पंडरी थाना में होटल व्यवसायी दीपक टंडन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि व्यावसायिक संबंधों और रेस्टोरेंट से जुड़े एक वित्तीय लेन-देन के तहत दीपक टंडन पर कुछ राशि बकाया है, जिसे उसने अभी तक वापस नहीं किया। परिजनों का यह भी कहना था कि भुगतान के लिए जो चेक दीपक टंडन द्वारा दिया गया था, वह बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया, जिससे विवाद और गहरा गया। यह चेक बाउंस प्रकरण इस समय न्यायालय में विचाराधीन है।