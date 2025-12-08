मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    एक करोड़ के इनामी रामधेर समेत 12 माओवादियों का सरेंडर, MMC जोन माओवादी मुक्त! सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली

    Top Maoist Surrenders:छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के एमएमसी जोन में सक्रिय बड़े माओवादी नेता रामधेर ने अंततः सुरक्षाबलों के सामने हथियार डाल दिए। लंबे समय से फरार चल रहे सीसी सदस्य रामधेर के सरेंडर को सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे जोन को माओवादी मुक्त बनाने की दिशा में सबसे बड़ी सफलता मान रही हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 05:09:03 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 05:13:49 PM (IST)
    एक करोड़ के इनामी रामधेर समेत 12 माओवादियों का सरेंडर, MMC जोन माओवादी मुक्त! सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली
    राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में बड़े माओवादी रामधेर ने अपने 11 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया।

    HighLights

    1. एमएमसी जोन को माओवादी मुक्त माना गया
    2. रामधेर पर एक करोड़ से अधिक का था इनाम
    3. तीन AK-47 सहित 10 हथियार जमा किए गए

    नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव: एमएमसी जोन में सक्रिय बड़े माओवादी और सीसी सदस्य रामधेर ने आखिरकार हथियार (Top Maoist Surrenders) डाल दिए। रामधेर के समर्पण के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब एमएमसी (मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़) जोन को माओवादी मुक्त मान रही हैं। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में उन्होंने अपने 11 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया।

    naidunia_image

    सोमवार तड़के ये सभी माओवादी खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के बकरकट्टा थाने पहुंचे। वे पिछले कुछ दिनों से राजनांदगांव पुलिस संपर्क में थे। बालाघाट में भोरमदेव कमेटी के 10 माओवादियों के रविवार को हुए समर्पण के ठीक अगले दिन सीसीएम रामधेर ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी राजनांदगांव पहुंचे।


    रामधेर पर मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर एक करोड़ से अधिक का इनाम घोषित था। सरेंडर के दौरान तीन एके-47, तीन इंसास सहित 10 हथियार, वॉकी-टॉकी और विस्फोटक सुरक्षा बलों को सौंपे गए। दो सदस्यों के पास कोई हथियार नहीं थे। रामधेर लंबे समय से एमएमसी जोन के उत्तरी क्षेत्र में छिपा हुआ था।

    26 नवंबर को गोंदिया में आत्मसमर्पण करने वाले जोन के प्रवक्ता और एसजेडएमसी सदस्य विकास नागपुरे उर्फ अनंत ने कहा था कि वह रामधेर से संपर्क में नहीं है, लेकिन संभव है कि उसे सरेंडर के लिए समय चाहिए।

    सुबह सुरक्षा कड़ी की गई और सभी समर्पित माओवादियों को राजनांदगांव लाया गया। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में डीजीपी अरुण देव गौतम, एडीजी नक्सल ऑपरेशन, आईजी अभिषेक शांडिल्य और एसपी अंकिता शर्मा के सामने समर्पण की प्रक्रिया पूरी की गई। सभी माओवादियों को संविधान की प्रति भी भेंट की गई।

    समर्पण करने वालों की सूची

    • रामधेर मझी – CCM – AK47

    • चंदू उसेंडी – DVCM – 30 कार्बाइन

    • ललिता – DVCM – कुछ नहीं

    • जानकी – DVCM – इंसास

    • प्रेम – DVCM – AK47

    • रामसिंह दादा – ACM – 303

    • सुखेश पोटूम – ACM – AK47

    • लक्ष्मी – PM – इंसास

    • शीला – PM – इंसास

    • सागर – PM – SLR

    • कविता – PM – 303

    • योगिता – PM – कुछ नहीं

    यह भी पढ़ें- 45 लाख के इनामी रामधेर सहित 12 माओवादी का सरेंडर, MP-CG सीमा पर माओवाद पर करारा प्रहार

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.