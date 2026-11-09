रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन पर एफआईआर, सरकारी सील तोड़ने और कब्जा करने का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी रायपुर के बहुचर्चित होटल कारोबारी दीपक टंडन और उनकी पत्नी बरखा टंडन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तेलीबांधा थाना पुलिस ने दम्पति के खिलाफ संपत्ति पर अवैध कब्जा करने, सरकारी सील तोड़ने, जान से मारने की धमकी देने और अश्लील हरकत करने समेत कई गंभीर धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है।

यह एफआईआर विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्था 'आर्ट ऑफ लिविंग' की छत्तीसगढ़ प्रमुख सरिता बाजपेयी की शिकायत पर दर्ज की गई है। पुलिस अब आरोपी दीपक टंडन को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए ट्रांजिट रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है।

सरकारी सील तोड़ी और जबरन कब्जा किया

प्रार्थी सरिता बाजपेयी द्वारा तेलीबांधा थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसारअवैध घुसपैठ व कब्जा: होटल कारोबारी दीपक टंडन और उनकी पत्नी बरखा टंडन ने दूसरों की संपत्ति में जबरन प्रवेश कर उस पर अवैध रूप से कब्जा जमाने की कोशिश की।

सरकारी सील से छेड़छाड़: आरोपियों ने प्रशासनिक/सरकारी सील को नियम विरुद्ध तरीके से तोड़ा और परिसर के भीतर तांडव मचाया।

धमकी व अश्लील हरकत: विरोध करने पर प्रार्थी और संस्था से जुड़े लोगों के साथ अश्लील हरकतें की गईं तथा जान से मारने की सीधी धमकी दी गई।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तेलीबांधा पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया है:

भारतीय न्याय संहिता की धाराएं: पुलिस ने अनाधिकृत प्रवेश सरकारी सील तोड़ने, अश्लील व्यवहार करने, बलपूर्वक कब्जे का प्रयास और आपराधिक धमकी देने की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

ट्रांजिट रिमांड की तैयारी: मामले में फरार/हिरासत में चल रहे आरोपी दीपक टंडन को विधिवत अदालत में प्रस्तुत कर रायपुर लाने के लिए पुलिस ट्रांजिट रिमांड की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है।

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