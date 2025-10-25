मेरी खबरें
    रायपुर में आयोजित होने वाले एयरशो के कारण बदल सकता है उड़ानों का समय, यात्री एयरलाइंस से कर लें पुष्टि

    रायपुर में 5 नवंबर को सूर्य किरण एयर शो आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 4 नवंबर को रिहर्सल होगा। ऐसे में दोनों दिन दोपहर के समय एयरस्पेस को वायुसेना के करतबों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। इस दौरान उड़ान भरने वाली कमर्शियल फ्लाइट्स की टाइमिंग में बदलाव किया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 01:00:33 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 01:03:37 PM (IST)
    रायपुर में 5 नवंबर को आयोजित होगा एयर शो

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राज्योत्सव के अवसर पर नवा रायपुर में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित होने वाले भव्य एयरशो के चलते स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में पांच नवंबर को उड़ानों के समय में परिवर्तन किया जा सकता है। एयरशो में वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले टीम और अन्य हेलीकाप्टरों का शौर्य प्रदर्शन प्रस्तावित है। इस आयोजन के लिए चार नवंबर को रिहर्सल और पांच नवंबर को मुख्य शो होना है, जिसके कारण नागरिक उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव किया जा सकता है।

    जानकारी के अनुसार रिहर्सल दिवस (4 नवंबर) और शो दिवस (5 नवंबर) को दोपहर के समय एयरस्पेस को वायुसेना के करतबों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। परिणामस्वरूप उड़ानों के आगमन और प्रस्थान करने वाली कई कमर्शियल फ्लाइट्स के समय में बदलाव किया गया है। एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा करने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइंस से उड़ान के नए समय की पुष्टि अवश्य कर लें।


    सेवा की गुणवत्ता सर्वे में रायपुर एयरपोर्ट को आठवां स्थान

    एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट सर्विस क्वॉलिटी सर्वे की तीसरी तिमाही के नतीजे आ गए हैं। जुलाई से सितंबर 2025 की रिपोर्ट में रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट देश के टॉप 10 में स्थान बनाने में सफल रहा है। माना स्थित एयरपोर्ट को आठवां स्थान मिला है। वर्ष 2024 की इसी अवधि में रायपुर एयरपोर्ट इसी 8 वें स्थान पर ही था।

    सर्वे एशिया पैसिफिक के 98 एयरपोर्ट्स में किया गया। सर्वे में उन्हीं हवाईअड्डों को जगह दी जाती है जहां सालाना 18 लाख से ज्यादा यात्री आते-जाते हैं। सर्वे में पहला स्थाल पुणे को दूसरा गोवा, तीसरा वाराणसी एयरपोर्ट को मिला है।

    योगेश नगाइच बने नए डायरेक्टर

    एयरपोर्ट अथारिटी ने योगेश नगाइच को माना एयरपोर्ट रायपुर का नया निदेशक नियुक्त किया है। वे उदयपुर से स्थानांतरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अगामी दौरे के मद्दे नजर अथारिटी ने यह नियुक्ति की है। यह पद बीते छह माह से अधिक समय से रिक्त था। नगाइच 25 अक्टूबर को पदभार करेंगे। इससे पहले वे भोपाल-इंदौर-आगरा, श्रीनगर एयरपोर्ट पर पदस्थ रहे हैं। इलेक्टिकल इंजीनियर नगाइच एयरपोर्ट अथारिटी में बीते 32 वर्षों से अलग-अलग पदों पर कार्य कर चुके हैं।

