रायपुर में आयोजित होने वाले एयरशो के कारण बदल सकता है उड़ानों का समय, यात्री एयरलाइंस से कर लें पुष्टि

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राज्योत्सव के अवसर पर नवा रायपुर में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित होने वाले भव्य एयरशो के चलते स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में पांच नवंबर को उड़ानों के समय में परिवर्तन किया जा सकता है। एयरशो में वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले टीम और अन्य हेलीकाप्टरों का शौर्य प्रदर्शन प्रस्तावित है। इस आयोजन के लिए चार नवंबर को रिहर्सल और पांच नवंबर को मुख्य शो होना है, जिसके कारण नागरिक उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव किया जा सकता है।

जानकारी के अनुसार रिहर्सल दिवस (4 नवंबर) और शो दिवस (5 नवंबर) को दोपहर के समय एयरस्पेस को वायुसेना के करतबों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। परिणामस्वरूप उड़ानों के आगमन और प्रस्थान करने वाली कई कमर्शियल फ्लाइट्स के समय में बदलाव किया गया है। एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा करने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइंस से उड़ान के नए समय की पुष्टि अवश्य कर लें।