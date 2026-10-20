रायपुर में पत्नी से हुआ विवाद तो पति ने 6 महीने की बेटी को दो बार जमीन पर पटका, आईसीयू में भर्ती

नईदुनिया, प्रतिनिधि, रायपुर। कोटा स्थित बीएसयूपी कॉलोनी में पत्नी से विवाद के बाद पिता ने अपनी छह माह की बच्ची को दो बार जमीन पर पटक दिया। बच्ची बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे एम्स में भर्ती कराया गया है। बच्ची का आईसीयू में इलाज चल रहा है। मामले में सरस्वती नगर पुलिस अपराध दर्ज किया। पुलिस ने सोमवार को आरोपित पिता आशीष कावरिया (21) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।

पुलिस के अनुसार बीएसयूपी कॉलोनी ब्लाक-35 मकान नंबर-01 कोटा निवासी सरगम कावरिया ने बताया कि नौ माह पहले उसने आशीष कावरिया से कोर्ट मैरिज की थी। 14 अक्टूबर की शाम वह समता कालोनी स्थित मायके से अपने घर लौटी थी। रात करीब नौ बजे पति बाहर से आया और मायके जाने की बात को लेकर गाली-गलौज करने लगा।

रात करीब डेढ़ बजे उसने मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान पति ने छह माह की बेटी हिमानी को उठाकर जमीन पर पटक दिया। मां के विरोध करने पर उसने बच्ची को दोबारा पटक दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद सरगम ने अपने मामा ससुर और मामी सास को बुलाया। स्वजन बच्ची को एम्स लेकर पहुंचे। पहले भी सामने आ चुकी हैं ऐसी घटनाएं 18 नवंबर 2025 : कबीर नगर क्षेत्र के हीरापुर सतनामी पारा में ढाई वर्षीय प्रशांत सेन की मौत हुई थी। पुलिस जांच में सौतेले पिता पर लगातार मारपीट करने का आरोप सामने आया। मामले में मां और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया था।