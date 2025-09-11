कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से मंच पर छीना माइक, भाजपा ने बताया आदिवासी नेता का अपमान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,रायपुर: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भीतर का मतभेद अब सार्वजनिक मंच पर आ गया है। बिलासपुर में मंगलवार को कांग्रेस के आयोजित प्रदेशव्यापी वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। इसमें मंच पर भाषण दे रहे पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता अमरजीत भगत से मंच संचालन के दौरान माइक छीने जाने की घटना सामने आई है।

भाजपा ने इसे आदिवासी नेता का अपमान करार देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में अब मुद्दों पर राजनीति नहीं, बल्कि नेताओं की चापलूसी की होड़ मची है। मंच पर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत और अन्य नेताओं की मौजूदगी में माइक छीनना यह दर्शाता है कि कांग्रेस में आदिवासी नेताओं की कोई अहमियत नहीं रह गई है। यह केवल भगत नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान है और इसका जवाब जनता देगी।