कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से मंच पर छीना माइक, भाजपा ने बताया आदिवासी नेता का अपमान
बिलासपुर में कांग्रेस के 'वोट चोर गद्दी छोड़' कार्यक्रम के दौरान मंच पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के हाथ से माइक छीनने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें प्रदेश सहप्रभारी विजय जांगिड़ के बीच भाषण के दौरान मंत्री भगत से माइक ले लेते हैं। भाजपा ने इसे आदिवासी नेता का अपमान बताया है।
Publish Date: Thu, 11 Sep 2025 07:46:08 AM (IST)
Updated Date: Thu, 11 Sep 2025 07:59:10 AM (IST)
बीत भाषण में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के हाथ से माइक छीना
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,रायपुर: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भीतर का मतभेद अब सार्वजनिक मंच पर आ गया है। बिलासपुर में मंगलवार को कांग्रेस के आयोजित प्रदेशव्यापी वोट चोर, गद्दी छोड़ अभियान का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। इसमें मंच पर भाषण दे रहे पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता अमरजीत भगत से मंच संचालन के दौरान माइक छीने जाने की घटना सामने आई है।
भाजपा ने इसे आदिवासी नेता का अपमान करार देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में अब मुद्दों पर राजनीति नहीं, बल्कि नेताओं की चापलूसी की होड़ मची है। मंच पर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत और अन्य नेताओं की मौजूदगी में माइक छीनना यह दर्शाता है कि कांग्रेस में आदिवासी नेताओं की कोई अहमियत नहीं रह गई है। यह केवल भगत नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान है और इसका जवाब जनता देगी।
साथ ही देवलाल ठाकूर ने कहा कि पायलट की चापलूसी करने के चक्कर में पूरी जनता के सामने यह दुर्व्यवहार हुआ। कदम-कदम पर आदिवासियों का सियासी इस्तेमाल करना कांग्रेस की फितरत हो चली है। देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने आदिवासी नेता का अपमान करने पर विजय जांगिड़ पर कार्रवाई की मांग की है।
इधर, अमरजीत भगत ने मामले को तूल न देते हुए कहा कि जानबूझकर कोई ऐसा नहीं करता है। जो भी प्रदेश में मेहमान आते हैं, उनका सम्मान करते हैं। छोटी-मोटी बातें दरकिनार कर देनी चाहिए। भाजपा को लगता है कि अपमान हुआ है, तो वे कार्यक्रम कर मेरा सम्मान कर सकते हैं।