छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली का कहर, दो लोगों की ली जान, गश्त पर निकला जवान घायल

    CG News: छत्तीसगढ़ में बुधवार को आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला, जहां तीन अलग-अलग मामलों में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक जवान घायल हो गया। जवान के सिर पर चोट आई, जिसे तुरंत प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए दोरनापाल स्थित सीआरपीएफ हेडक्वार्टर भेजा गया।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 10 Sep 2025 08:49:00 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 10 Sep 2025 09:07:14 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में बुधवार को शाम चार बजे के बाद अलग-अलग क्षेत्रों में हल्की बूंदाबादी हुई, लेकिन उससे पहले ही दोपहर एक बजे आकाशीय बिजली गिरने से 10वीं के छात्र प्रभात साहू की मौत हो गई। घटना राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित सेंट जोसेफ स्कूल की है। प्रभात गेम्स पीरियड के दौरान अन्य छात्रों के साथ स्कूल के मैदान में फुटबाल खेल रहा था।

    इसी दौरान तेज गरज और चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आकर वह झुलस गया। स्कूल प्रबंधन छात्र को पास के निजी अस्पताल ले गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्र के पिता शिवशरण साहू ईओडब्ल्यू में प्रधान आरक्षक हैं। वे मूलरूप से जशपुर के निवासी है। वर्तमान में रायपुर के विजेता कांप्लेक्स में रहते हैं।

    मानसूनी बारिश के चलते बिजली गिरने की घटनाओं में इजाफा देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने बुधवार को रायपुर समेत सात जिलों में साढ़े 12 बजे से साढ़े तीन बजे तक के लिए वज्रपात की चेतवानी जारी की थी। आने वाले दिनों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।

    अभनपुर में किशोरी की बिजली गिरने से मौत

    अभनपुर के ग्राम पंचायत सलौनी में 17 वर्षीय किशोरी, जिसका नाम खम्महन भारती है, आज खेत से लौटते समय एक दुखद हादसे का शिकार हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अचानक गाज-बिजली गिरने से किशोरी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने त्वरित सहायता प्रदान करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। मृतक किशोरी का शव वर्तमान में अभनपुर लाया जा रहा है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल उत्पन्न कर दिया है। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि बारिश और बिजली के दौरान खुले स्थानों में जाने से बचें, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। इस घटना ने सभी को एक बार फिर सुरक्षा के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता का एहसास कराया है।

    गश्त पर निकले जवान पर गिरी आकाशीय बिजली

    सुकमा जिले के जगरगुंडा थानाक्षेत्र के नरसापुरम स्थित सीआरपीएफ कैंप में पदस्थ एक जवान पर गश्त के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। जवान के सिर पर चोट आई, जिसे तुरंत प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दोरनापाल स्थित सीआरपीएफ हेडक्वार्टर भेजा गया। घटना की पुष्टि पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने की। जानकारी के अनुसार, बंगाल निवासी आरक्षक साधन राय अपनी टीम के साथ कैंप के आसपास गश्त पर था। शाम लगभग चार बजे अचानक मौसम बदला और तेज बारिश के साथ गरज हुई।

    इसी दौरान जंगल में बिजली गिर गई और जवान इसकी चपेट में आ गया। घटना के तुरंत बाद साथी जवानों ने घायल जवान को कैंप ले जाकर प्राथमिक उपचार प्रदान किया। इसके बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे चिंतलनार पहुंचाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए दोरनापाल भेजा गया। सीआरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि जवान की स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन सिर पर गंभीर चोट के कारण उसे विशेषज्ञ देखरेख में रखा गया है। घटना ने जवानों के बीच सुरक्षा और मौसम संबंधी सतर्कता की आवश्यकता को और स्पष्ट कर दिया है।

