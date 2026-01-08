मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    एक ही दिन में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के चार कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल से मचा हड़कंप

    पुलिस अधिकारियों के अनुसार, धमकी ई-मेल के जरिए दी गई है। मेल भेजने वाले की पहचान और लोकेशन का पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। शुरुआती ...और पढ़ें

    By Deepak ShuklaEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 01:00:58 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 01:08:13 PM (IST)
    एक ही दिन में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के चार कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल से मचा हड़कंप
    राजनांदगांव कोर्ट परिसर के बार मौजूद पुलिस और वकील।

    HighLights

    1. मध्यप्रदेश में रीवा जिला न्यायालय को धमकी भरा ई-मेल भेजा गया है
    2. छत्तीसगढ़ में दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव कोर्ट को दी गई धमकी
    3. पुलिस कोर्ट परिसर में सभी स्थानों पर तलाशी ले रही है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। एक ही दिन में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के चार जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जिला न्यायालय, जबकि मध्यप्रदेश में रीवा जिला न्यायालय को धमकी भरा ई-मेल भेजा गया है। धमकी की सूचना मिलते ही तीनों न्यायालय परिसरों में अफरातफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा को देखते हुए तत्काल सभी न्यायालय परिसरों को खाली कराया गया। न्यायालयों में मौजूद न्यायाधीश, अधिवक्ता, कर्मचारी और आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

    सूचना मिलते ही संबंधित जिलों की पुलिस और बम निरोधक दस्ता (बॉम्ब स्क्वॉड) मौके पर पहुंच गया और पूरे परिसर की सघन तलाशी शुरू की गई। डॉग स्क्वॉड की मदद से भी जांच की जा रही है। फिलहाल किसी भी न्यायालय से संदिग्ध वस्तु मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।


    साइबर सेल की मदद ली जा रही है

    पुलिस अधिकारियों के अनुसार, धमकी ई-मेल के जरिए दी गई है। मेल भेजने वाले की पहचान और लोकेशन का पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। शुरुआती जांच में इसे अफवाह फैलाने या दहशत पैदा करने की कोशिश भी माना जा रहा है, हालांकि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही हैं।

    तीनों जिलों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। न्यायालयों में अगली सूचना तक सामान्य कार्य प्रभावित रह सकता है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी दी जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.