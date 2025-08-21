पहली ही बार के विधायक से सीधे मंत्री... राजेश ने पंचायत, गजेंद्र ने कॉलेज से की शुरूआत, खुशवंत ने पिता से सीखी राजनीति

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: अंबिकापुर जिले के लखनपुर निवासी राजेश अग्रवाल ने गांव के पंच से राजनैतिक जीवन की शुरुआत की थी। इसके बाद उप सरपंच, नगर पंचायत अध्यक्ष के बाद विधायक निर्वाचित हुए। इन्होंने विधानसभा चुनाव- 2023 में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को पराजित किया था। इनकी पहचान एक सेवाभावी राजनेता की है। पिता स्व. चांदीराम अग्रवाल की भांति हर किसी के सुख-दुख में सहभागी होते हैं।

सहज, सरल और आत्मीय भाव से परिपूर्ण राजेश अग्रवाल और उनका पूरा परिवार वनांचल क्षेत्रों में जरूरतमंद ग्रामीणों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में भी काम किया है। वर्ष 2014 में जब पहली बार नगर पंचायत लखनपुर के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तो सामाजिक क्षेत्र में एक ऐसा निर्णय लिया, जिसने बालिका सुरक्षा और शिक्षा को आगे बढाने में मील का पत्थर साबित हुआ।

नगर पंचायत क्षेत्र के ऐसे दंपती जिनके यहां बेटी का जन्म हुआ, उन्हें दो हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की सेवाभावी सोच को वे आज भी मूर्तरूप दे रहे हैं। बेटी के जन्म पर वे आर्थिक सहायता राशि देते है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनपुर के शासकीय स्कूलों में हुई। सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भी उनकी सक्रिय सहभागिता रहती है। ये विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। वार्ड अध्यक्ष से विधायक और अब मंत्री बने गजेंद्र यादव दुर्ग के विद्युत नगर के एक छोटे से मकान में रहने वाले गजेंद्र यादव ने छात्र जीवन से ही राजनीति में कदम रख दिया था। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ व पूर्व मुख्यमंत्री अरुण वोरा को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। वार्ड अध्यक्ष से शुरुआत करने वाले गजेंद्र यादव नगर निगम पार्षद, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश सचिव और स्काउट गाइड के राज्य आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाली है।