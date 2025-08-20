छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का बंटवारा, CM ने अपने पास रखे 10 अहम मंत्रालय, नए मंत्रियों को मिले ये विभाग

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने पास सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, जल संसाधन, विमानन, सुव्यवस्था एवं अभिरक्षण जैसे अहम मंत्रालय रखे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जन शिकायत एवं निवारण तथा वे सभी विभाग भी उन्हीं के पास रहेंगे, जो किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किए गए हैं।

उपमुख्यमंत्रियों को अहम जिम्मेदारी सरकार के दो उपमुख्यमंत्रियों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। अरुण साव को लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खेल और युवा कल्याण विभाग मिला है। वहीं विजय शर्मा को गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल संसाधन से जुड़े कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दायित्व सौंपा गया है।