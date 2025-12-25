मेरी खबरें
    रायपुर सेंट्रल जेल में गैंगवार... यश शर्मा हत्याकांड के मुख्य गवाह पर जानलेवा हमला, भीतर चला चाकू

    रायपुर सेंट्रल जेल के भीतर एक बार भी चाकूबाजी की घटना सामने आयी है। यश शर्मा हत्याकांड के मुख्य गवाह कुशाल तोलानी पर जेल के अंदर चाकू से हमला किया गया ...और पढ़ें

    By Deepak ShuklaEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Thu, 25 Dec 2025 09:10:18 AM (IST)Updated Date: Thu, 25 Dec 2025 09:16:41 AM (IST)
    रायपुर सेंट्रल जेल में गैंगवार... यश शर्मा हत्याकांड के मुख्य गवाह पर जानलेवा हमला, भीतर चला चाकू
    यश शर्मा हत्याकांड के मुख्य गवाह पर चाकू से हमला

    1. रायपुर सेंट्रल जेल में फिर से चाकूबाजी
    2. यश शर्मा हत्याकांड के गवाह पर हमला
    3. डराने-धमकाने के लिए किया गया हमला

    नईदुनिया प्रतिनिधि रायपुर: राजधानी की केंद्रीय जेल में गैंगवार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेल के भीतर मारपीट, ब्लेडबाजी और जानलेवा हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला बहुचर्चित यश शर्मा हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें इस केस के मुख्य गवाह कुशाल तोलानी पर जेल के अंदर चाकू से हमला किया गया।

    जानकारी के अनुसार, कुशाल तोलानी को प्रतिबंधित धाराओं के एक मामले में सिर्फ एक दिन के लिए केंद्रीय जेल भेजा गया था, इसी दौरान उस पर जानलेवा हमला किया गया। आरोप है कि यश शर्मा हत्याकांड के आरोपियों ने साजिश के तहत जेल के भीतर हमला करवाया, ताकि गवाह को डराया-धमकाया जा सके।


    बताया जा रहा है कि हमला करने वाला कैदी एनडीपीएस एक्ट में सजायाफ्ता है। उसने कुशाल तोलानी पर चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।

    पीड़ित पक्ष की ओर से इस पूरे मामले की लिखित शिकायत कलेक्टर और एसएसपी से की गई है। शिकायत में जेल के भीतर अपराधियों को मिल रही कथित सुविधाओं, गैंगवार और गवाहों की सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

    जेल के भीतर भी अपराधियों के हौसले बुलंद

    लगातार हो रही इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि केंद्रीय जेल में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और गैंगवार अब जेल की दीवारों के भीतर भी खुलेआम खेला जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर जेल के भीतर गवाह और कैदी कितने सुरक्षित हैं ।

