CG के यात्रियों के लिए जरूरी खबर, गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर अब बिलासपुर तक ही चलेगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल अंतर्गत झारसुगुड़ा पैसेंजर यार्ड में अधोसंरचना विकास और नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते रेल यातायात में आंशिक संशोधन किया गया है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने गोंदिया-झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर को पूरी तरह रद (Train Cancelled) करने के बजाय आंशिक रूप से संचालित करने का फैसला लिया है।

26 नवंबर से 16 दिसंबर तक बदला रहेगा रूट यार्ड में तकनीकी कार्य 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक 18 दिनों का प्री-नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य होगा। वहीं 15 दिसंबर को 10 घंटे का मुख्य नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक और 16 से 17 दिसंबर तक दो दिनों का पोस्ट-नान-इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इसी वजह से 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक गोंदिया-झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर केवल गोंदिया और बिलासपुर के बीच ही संचालित होगी। यह ट्रेन बिलासपुर और झारसुगुड़ा के मध्य आंशिक रूप से रद्द रहेगी।