    रायपुर के रिंग रोड-2 पर 117 करोड़ रुपये की लागत से जरवाय, हीरापुर और सरोरा चौक पर तीन फ्लाइओवर का निर्माण होगा। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने इसका शिलान्यास किया, जिससे दो लाख से अधिक लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही, उन्होंने घोषणा की कि सरकारी स्कूल से 10वीं और 12वीं पास छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए ₹30 हजार की आर्थिक सहायता मिलेगी।

    By Abhishek Rai
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 08:28:46 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 08:34:36 AM (IST)
    Good News: छात्राओं को मिलेंगे ₹30 हजार, 117 करोड़ से तीन फ्लाइओवर का शिलान्यास, रायपुर को मिलेगी जाम से मुक्ति!
    उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया शिलान्यास

    HighLights

    1. 117 करोड़ में बनेंगे तीन फ्लाइओवर, मिलेगी आवागमन में राहत।
    2. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने किया फ्लाइओवर का शिलान्यास।
    3. सरकारी स्कूल की 10वीं, 12वीं पास छात्राओं को मिलेंगे ₹30 हजार।

    नईदुनिया, रायपुर: राजधानी के रिंग रोड-2 में 117 करोड़ रुपये में तीन फ्लाइओवर बनाए जाएंगे। जरवाय, हीरापुर और सरोरा चौक पर फ्लाइओवर बनने से टाटीबंध व भनपुरी के मध्य हीरापुर, अटारी, जरवाय, तेंदुआ, गुमा, कोटा, मोहबा बाजार आदि क्षेत्र के दो लाख से अधिक लोगों के साथ पूरे नगरीय क्षेत्र को सुगम, सुव्यवस्थित व बाधारहित सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी।

    उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री ने किया शिलान्यास

    उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने सोमवार को रिंग रोड-दो हीरापुर चौक (गनपत चौक) में तीनों फ्लाइओवरों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अटल निर्माण वर्ष मनाया जा रहा है। हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे के संकल्प के साथ लगातार लोगों के हित में जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाया जा रहा है। राजधानी को संवारने का काम लगातार हो रहा है।

    प्र धानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को विकसित देश बनाने की दिशा में GST रिफार्म संबंधी बड़ा फैसला लिया है। इससे साबुन, बिस्कुट से लेकर कार, कंप्यूटर सहित सभी समानों की खरीदी पर एक समान में बचत होने वाली है। जीएसटी बचत उत्सव नवरात्र के पहले दिन से प्रारंभ हुआ है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ लोगों को मिलेगा। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा सहित राज्य के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

    'गरीब परिवारों की चिंता करने वाली सरकार'

    रायपुर शहर को राजधानी के अनुरूप विकसित करने की दिशा में आगे ले जा रहे हैं। विधायक राजेश मूणत ने कहा कि गरीब परिवारों की चिंता करने वाली सरकार है। ओव्हर पास सड़क निर्माण से लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर मोतीलाल साहू, महापौर मीनल चौबे, विधायक सुनील सोनी, पुरन्दर मिश्रा आदि मौजूद थे। फ्लाइओवर और लागत की स्थिति जरवाय मार्ग में बंगाली होटल के पास- 23 करोड़ 89 लाख 49 हजार हीरापुर चौक - 49 करोड़ 40 लाख दस हजार सरोरा चौक पर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास - 43 करोड़ 76 लाख 48 हजार -

    10वीं, 12वीं पास करने वाली छात्राओं को मिलेंगे 30 हजार रुपये

    उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकारी स्कूलों से 10वीं-12वीं पास करने वाली छात्राओं को महाविद्यालयीन पढ़ाई करने के लिए 30 हजार रुपये की सहायता देगी। प्रदेश में छात्राओं को आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई बीच में नही छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने गुढ़ियारी स्थित दानवीर भामाशाह वार्ड में 337.01 लाख रुपये की लागत से नवनिर्मित शासकीय शशिबाला अंग्रेजी-हिंदी माध्यम उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय का लोकार्पण करते हुए उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि छात्राओं को पढ़ाई जारी रखने के लिए सरकार ने फैसला लिया है।

    छात्राओं से बातचीत में बताया कि उन्होंने कक्षा तीसरी तक गांव में पढ़ाई की। शासकीय भवन नहीं था। हमारे ही परिवार का एक कच्चा मकान था। घर से चटाई ले जाते और बैठा करते। हर शनिवार को गोबर से पोताई करते थे। अब सरकार भव्य और बड़े विद्यालय बना रही है। सरकार स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा के बेहतरी के लिए लगातार कार्य कर रही है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर हाइटेक शहर बन रहा है।

