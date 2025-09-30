Good News: छात्राओं को मिलेंगे ₹30 हजार, 117 करोड़ से तीन फ्लाइओवर का शिलान्यास, रायपुर को मिलेगी जाम से मुक्ति!

नईदुनिया, रायपुर: राजधानी के रिंग रोड-2 में 117 करोड़ रुपये में तीन फ्लाइओवर बनाए जाएंगे। जरवाय, हीरापुर और सरोरा चौक पर फ्लाइओवर बनने से टाटीबंध व भनपुरी के मध्य हीरापुर, अटारी, जरवाय, तेंदुआ, गुमा, कोटा, मोहबा बाजार आदि क्षेत्र के दो लाख से अधिक लोगों के साथ पूरे नगरीय क्षेत्र को सुगम, सुव्यवस्थित व बाधारहित सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी।

उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री ने किया शिलान्यास उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने सोमवार को रिंग रोड-दो हीरापुर चौक (गनपत चौक) में तीनों फ्लाइओवरों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अटल निर्माण वर्ष मनाया जा रहा है। हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे के संकल्प के साथ लगातार लोगों के हित में जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाया जा रहा है। राजधानी को संवारने का काम लगातार हो रहा है।