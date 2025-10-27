मेरी खबरें
    By Deepak Shukla
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 01:11:40 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 01:11:40 AM (IST)
    Raipur: प्रोटेक्शन मनी के नाम पर स्पा सेंटर में लूट, 20–25 बदमाशों ने मचाया उत्पात
    रायपुर में स्पा सेंटर में 20–25 बदमाशों का उत्पात

    HighLights

    1. रविवार रात बदमाशों ने खुलेआम गुंडागर्दी मचाया
    2. उन्होंने वेलनेस स्पा सेंटर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया
    3. संचालक द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने सेंटर में तोड़फोड़ की

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के प्रोफेसर कालोनी इलाके में रविवार रात बदमाशों ने खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए वेलनेस स्पा सेंटर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि 20 से 25 की संख्या में आए बदमाशों ने खुद को एक राजनीतिक संगठन से जुड़ा बताया और स्पा संचालक से “प्रोटेक्शन मनी” की मांग की। संचालक द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने सेंटर में तोड़फोड़ की और करीब सवा लाख रुपए लूटकर फरार हो गए।

    राजनीतिक संगठन का बताकर धमकी

    स्पा सेंटर संचालक सन्नी मनमानी ने पुलिस को बताया कि रात करीब आठ बजे सभी बदमाश अचानक स्पा में घुस आए। उन्होंने खुद को राजनीतिक संगठन से जुड़ा बताते हुए धमकाया और कहा कि “इलाके में व्यवसाय चलाना है तो हर महीने सुरक्षा राशि देनी होगी।” विरोध करने पर एक बदमाश ने दराज खोलकर 20 हजार रुपए नकद निकाल लिए। इसके बाद आधा दर्जन से अधिक बदमाश सन्नी को जबरन कार में बैठाकर अपने साथ ले गए, जबकि बाकी बदमाश स्पा सेंटर में मैनेजर और कर्मचारियों को बंधक बनाए रहे।


    सन्नी ने बताया कि बदमाश उसे शहर के अलग-अलग इलाकों में घुमाते रहे और बाद में शैलेंद्र नगर स्थित एक एटीएम में ले जाकर उसके बैंक खाते से जबरन 50 हजार रुपए निकलवाए। इसके बाद बदमाश उसे कचना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर ले गए, जहां कार्ड से और 50 हजार रुपए डेबिट कराए। इस तरह कुल सवा लाख रुपए की लूट की गई।

    पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

    घटना की जानकारी मिलने के बाद राजेंद्र नगर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने स्पा सेंटर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जब्त किए हैं। फुटेज में कुछ संदिग्ध लोगों की गतिविधियां दिख रही हैं, जिनकी पहचान की जा रही है।

    पुलिस यह भी जांच कर रही है कि एटीएम से एक ही दिन में 50 हजार रुपए का निकासी कैसे हुई, जबकि सामान्य तौर पर 20 हजार रुपए की लिमिट होती है। आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने किसी तकनीकी तरीके से सीमा को पार कर ट्रांजैक्शन कराया होगा।

    एएसपी सिटी पश्चिम दौलतराम पोर्ते ने बताया कि मामला गंभीर है और विशेष टीम बनाई गई है। पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी। फिलहाल बदमाशों के मोबाइल लोकेशन और एटीएम कैमरे की मदद से उनकी पहचान की जा रही है।

