Raipur: प्रोटेक्शन मनी के नाम पर स्पा सेंटर में लूट, 20–25 बदमाशों ने मचाया उत्पात

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के प्रोफेसर कालोनी इलाके में रविवार रात बदमाशों ने खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए वेलनेस स्पा सेंटर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि 20 से 25 की संख्या में आए बदमाशों ने खुद को एक राजनीतिक संगठन से जुड़ा बताया और स्पा संचालक से “प्रोटेक्शन मनी” की मांग की। संचालक द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने सेंटर में तोड़फोड़ की और करीब सवा लाख रुपए लूटकर फरार हो गए।

राजनीतिक संगठन का बताकर धमकी स्पा सेंटर संचालक सन्नी मनमानी ने पुलिस को बताया कि रात करीब आठ बजे सभी बदमाश अचानक स्पा में घुस आए। उन्होंने खुद को राजनीतिक संगठन से जुड़ा बताते हुए धमकाया और कहा कि “इलाके में व्यवसाय चलाना है तो हर महीने सुरक्षा राशि देनी होगी।” विरोध करने पर एक बदमाश ने दराज खोलकर 20 हजार रुपए नकद निकाल लिए। इसके बाद आधा दर्जन से अधिक बदमाश सन्नी को जबरन कार में बैठाकर अपने साथ ले गए, जबकि बाकी बदमाश स्पा सेंटर में मैनेजर और कर्मचारियों को बंधक बनाए रहे।