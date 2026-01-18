मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG की नई Tourism Policy... बस्तर, जशपुर और सरगुजा के पर्यटन स्थलों को निजी हाथों में सौंपेगी सरकार

    छत्तीसगढ़ में ट्यूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार नहीं पर्यटन नीति बना रही है। इस नई नीति में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत पर्यट ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 18 Jan 2026 07:34:45 AM (IST)Updated Date: Sun, 18 Jan 2026 08:03:38 AM (IST)
    CG की नई Tourism Policy... बस्तर, जशपुर और सरगुजा के पर्यटन स्थलों को निजी हाथों में सौंपेगी सरकार
    सरगुजा संभाग के कुछ आकर्षक और मनमोहक झरने

    HighLights

    1. नई पर्यटन नीति तैयार कर रही सरकार
    2. PPP मॉडल से पर्यटन स्थलों का विकास
    3. 20 पर्यटन स्थल पहले चरण में चयनित

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को पर्यटन हब बनाने के लिए नई पर्यटन नीति तैयार कर रही है। नीति में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) माडल के तहत पर्यटन स्थलों के विकास और संचालन पर जोर रहेगा। पहले 15 मोटल निजी हाथों में दिया जा चुका हैं, अब पर्यटन स्थलों को भी इसी माडल पर विकसित व संचालित किया जाएगा।

    naidunia_image

    बस्तर, जशपुर और सरगुजा के 20 पर्यटन स्थलों काे पहले चरण में चयनित किया गया है। नई नीति में इको टूरिज्म को प्राथमिकता दी जाएगी। सरगुजा और बस्तर संभाग में होम-स्टे, होटल, एडवेंचर स्पोर्ट्स और वेलनेस सेंटर जैसी परियोजनाओं के लिए सब्सिडी दी जाएगी। सामान्य क्षेत्रों में 45 प्रतिशत और आदिवासी व माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान मिलेगा।


    naidunia_image

    राज्य की नई पर्यटन नीति में पर्यटन विकास को गति देने पर विशेष जोर दिया गया है। निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार पर्यटन अधोसंरचना का विकास करेगी। पर्यटकों के ठहरने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल एवं रिसार्ट तैयार करने के साथ पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा।

    naidunia_image

    साथ ही युवाओं को आकर्षित करने के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित किया जाएगा,वहीं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।

    naidunia_image

    छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। 44 फीसदी वन क्षेत्र, प्राकृतिक सौंदर्य, पौराणिक इतिहास और समृद्ध संस्कृति इसे खास बनाती है। भगवान राम का वनगमन और ननिहाल यहीं रहा। बावजूद इसके अपेक्षित पहचान नहीं मिली। आर्थिक सुधार के लिए सरकार पर्यटन को आधार बना रही है।

    इन स्थानों को करेंगे विकसित

    • लेजर टूरिज्म के तहत गंगरेल बांध, लग्जरी रिसार्ट और नेचर कैंप विकसित किए जाएंगे।

    • धार्मिक, इको, एथनिक, एडवेंचर और हेरिटेज पर्यटन स्थलों जैसे दंतेवाड़ा, चित्रकोट, बस्तर, मैनपाट और सिरपुर को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

    • वेलनेस सेंटर के माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

    • राज्य को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए ही नई पर्यटन नीति तैयार की गई है। यह अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगी।

    नई पर्यटन नीति तैयार की जा रही है, जिसमें इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्राविधान होंगे। पीपीपी माडल से बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा और निजी निवेश से पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

    -राजेश अग्रवाल, पर्यटन मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.