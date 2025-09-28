नेता तो बदनाम हैं, न्यायपालिका को बदनामी से बचना चाहिए: राज्यपाल रमन डेका

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: राज्यपाल रमेन डेका ने शनिवार को कहा कि न्याय के लिए लड़ने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अभी न्याय बहुत देर से मिलता है। देर से मिलने वाला न्याय अन्याय के सामान है। लोगों की निगाह न्यायपालिका पर है। न्यायपालिका को बदनामी से बचना चाहिए। नेता लोग तो बदनाम हैं ही।

राज्यपाल डेका हाई कोर्ट बिलासपुर की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर बिलासपुर में आयोजित रजत जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे । डेका ने कहा कि न्यायालय की बिल्डिंग नहीं बल्कि मिलने वाला न्याय महत्वपूर्ण है। अभी मीडिया ट्रायल बढ़ गया है। बेल के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। न्याय सिर्फ समर्थवान के लिए नहीं बल्कि सबके लिए हो।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपनी स्थापना से अब तक संविधान के व्याख्याकार, नागरिक अधिकारों के संरक्षक और न्याय के प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने लोक अदालतों के जरिए लंबित मामलों के त्वरित निपटारे की सराहना की। उन्होंने प्रथम मुख्य न्यायाधीश डब्ल्यूए शिशाक और उनके उत्तराधिकारियों को याद करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं और कर्मचारियों की निष्ठा ने न्यायालय की गरिमा को ऊंचा किया है। पर्यावरण, आदिवासी अधिकार, सामाजिक न्याय और सुशासन पर दिए गए फैसलों ने हाई कोर्ट को नई पहचान दिलाई है। समय पर न्याय दिलाने को कटिबद्ध : मुख्यमंत्री साय इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य के रजत जयंती वर्ष के साथ ही हाई कोर्ट और विधानसभा भी अपनी रजत जयंती मना रहे हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि उनकी दूरदृष्टि से ही राज्य और हाई कोर्ट की स्थापना संभव हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों की उपलब्धता के साथ समय पर न्याय दिलाने को कटिबद्ध है। इसी दिशा में विधि विभाग का बजट लगातार बढ़ाया गया है।