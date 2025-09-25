CG Weather Update: रायपुर-बिलासपुर संभाग में पिछले 24 घंटे भारी बारिश, इन इलाकों में IMD ने जारी किया Red Alert

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: बिलासपुर-रायपुर संभाग में बुधवार को मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, संभाग के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ क्षेत्रों में अति भारी बारिश भी हुई। रायपुर व आसपास के जिलों में सुबह सात बजे से शुरु हुई बारिश रात 11 बजे तक जारी रही। इससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।

कई निचली बस्तियों में जल भराव व सड़कों में भी पानी भर गया। लगातार हुई बारिश के कारण तापमान में सामान्य से सात डिग्री तक गिर गया है। रायपुर में अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार रायपुर में 50 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। राजधानी में सबसे ज्यादा बारिश माना कैंप में 77 मिमी दर्ज की गई। लगातार बारिश से रेल और हवाई सेवा प्रभावित नहीं हुई।

बरमकेला के किकारी नाले में बही कार रायगढ़ में मंगलवार शाम से बारिश हो रही है, इससे नाले उफान पर हैं। शहरी और ग्रामीण जनजीवन प्रभावित है। बरमकेला के विक्रमपाली के पास किकारी नाला भी बारिश से उफान पर है। नाला पार करते समय ओड़िशा पासिंग स्विफ्ट कार फंस गई। इसमें महिला सहित तीन लोग सवार थे। चालक ने पहले दो सवारों को सुरक्षित स्थान पर उतारा और कार को लेकर पुलिया पार करने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान तेज बहाव के कारण कार पुलिया पार नहीं कर पाई और नाले में बह गई। देखते ही देखते कार पानी में नाव की तरह बहने लगी। कार चालक काफी मशक्कत के बाद शीशा खोलकर बाहर छलांग लगाकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। इसका वीडियो स्थानीय लोगों ने इंटरनेट मीडिया में प्रसारित किया है ।