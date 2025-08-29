CG Weather Update: दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हो सकती है भारी बारिश, अगले दो दिन पूरे प्रदेश में झमाझम बरसात की संभावना

नईदुनिया प्रतिनिधि,रायपुर: छत्तीसगढ़ से सटे दक्षिणी ओड़िसा के पास बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब की स्थिति बनी हुई है। जिसका प्रभाव प्रदेश के मौसम पर पड़ रहा है। पिछले 3-4 दिनों से प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में भारी बारिश हुई है, जिस कारण कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। वहीं शुक्रवार को भी छत्तीसगढ़ पर इसका असर देखने को मिल सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी पर सक्रिय निम्न दबाव क्षेत्र फिलहाल उड़ीसा की ओर बढ़ रहा है, जिसका असर आने वाले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ तक पहुंच सकता है। इसके असर से प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं उत्तर व मध्य छत्तीसगढ़ में 30 और 31 अगस्त को तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम में बदलाव की प्रक्रिया जारी है और अगले दो दिनों में बारिश की स्थिति सामान्य हो सकती है।
मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सर्वाधिक बारिश बस्तर संभाग में हुई है। सुकमा जिले के एक दो स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिली है, वहीं दुर्ग जिले में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। इसके अतिरिक्त मध्य व उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। सुकमा के कोंटा क्षेत्र में सर्वाधिक 58 मिमी बारिश दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 33 डिग्री बिलासपुर जिले में दर्ज किया गया है, जबकी न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा रोड में दर्ज किया गया है।
मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार को रायपुर का मौसम सामान्य रहने की संभावना है। आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है, साथ ही गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। शहर का तापमान 32 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।