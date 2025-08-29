CG Weather Update: दक्षिणी छत्तीसगढ़ में हो सकती है भारी बारिश, अगले दो दिन पूरे प्रदेश में झमाझम बरसात की संभावना

नईदुनिया प्रतिनिधि,रायपुर: छत्तीसगढ़ से सटे दक्षिणी ओड़िसा के पास बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब की स्थिति बनी हुई है। जिसका प्रभाव प्रदेश के मौसम पर पड़ रहा है। पिछले 3-4 दिनों से प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में भारी बारिश हुई है, जिस कारण कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। वहीं शुक्रवार को भी छत्तीसगढ़ पर इसका असर देखने को मिल सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी पर सक्रिय निम्न दबाव क्षेत्र फिलहाल उड़ीसा की ओर बढ़ रहा है, जिसका असर आने वाले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ तक पहुंच सकता है। इसके असर से प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं उत्तर व मध्य छत्तीसगढ़ में 30 और 31 अगस्त को तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम में बदलाव की प्रक्रिया जारी है और अगले दो दिनों में बारिश की स्थिति सामान्य हो सकती है।