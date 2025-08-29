पाकिस्तान से हेरोइन सप्लाई का मुख्य तस्कर पिंदर पंजाब से गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय एक बड़े ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पाकिस्तान से हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थ मंगाने वाले मुख्य तस्कर कवलजीत सिंह उर्फ पिंदर को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। यह वही गिरोह है, जिसके लोकल नेटवर्क से जुड़े लवजीत सिंह उर्फ बंटी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। पिंदर को गुरुवार देर शाम कड़ी सुरक्षा के बीच पंजाब से रायपुर लाया गया। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क का राजफाश करने की तैयारी में है।

तहकीकात करने में बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद जानकारी के अनुसार यह गिरोह पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी करता था। कवलजीत इस तस्करी का मुख्य सरगना है। उसके लोकल नेटवर्क से जुड़े एक थर्ड जेंडर समेत आधा दर्जन से ज्यादा तस्करों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। यह थर्ड जेंडर आरोपित रायपुर के बार, क्लब और होटलों में ड्रग की सप्लाई करता था। पिंदर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को पूरे नेटवर्क की तहकीकात करने में बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है और आने वाले दिनों में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं।