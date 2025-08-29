मेरी खबरें
    पाकिस्तान से हेरोइन सप्लाई का मुख्य तस्कर पिंदर पंजाब से गिरफ्तार

    राजधानी रायपुर पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय एक बड़े ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पाकिस्तान से हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थ मंगाने वाले मुख्य तस्कर कवलजीत सिंह उर्फ पिंदर को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। यह वही गिरोह है, जिसके लोकल नेटवर्क से जुड़े लवजीत सिंह उर्फ बंटी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी।

    Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 06:22:02 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 06:22:02 AM (IST)
    Publish Date: Fri, 29 Aug 2025 06:22:02 AM (IST)
Updated Date: Fri, 29 Aug 2025 06:22:02 AM (IST)
    हेरोइन सप्लाई का मुख्य तस्कर पिंदर पंजाब से गिरफ्तार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय एक बड़े ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पाकिस्तान से हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थ मंगाने वाले मुख्य तस्कर कवलजीत सिंह उर्फ पिंदर को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। यह वही गिरोह है, जिसके लोकल नेटवर्क से जुड़े लवजीत सिंह उर्फ बंटी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। पिंदर को गुरुवार देर शाम कड़ी सुरक्षा के बीच पंजाब से रायपुर लाया गया। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क का राजफाश करने की तैयारी में है।

    तहकीकात करने में बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद

    जानकारी के अनुसार यह गिरोह पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी करता था। कवलजीत इस तस्करी का मुख्य सरगना है। उसके लोकल नेटवर्क से जुड़े एक थर्ड जेंडर समेत आधा दर्जन से ज्यादा तस्करों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। यह थर्ड जेंडर आरोपित रायपुर के बार, क्लब और होटलों में ड्रग की सप्लाई करता था। पिंदर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को पूरे नेटवर्क की तहकीकात करने में बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है और आने वाले दिनों में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं।

    लवजीत से मिला सुराग, कई राज्यों में फैला नेटवर्क

    पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले की कड़ियां तब जुड़ीं जब पुलिस ने कवलजीत के मुख्य सहयोगी लवजीत सिंह को गिरफ्तार किया। लवजीत रायपुर में सप्लाई का काम देखता था। लवजीत के साथ ही राजनांदगांव निवासी सुवित श्रीवास्तव, महाराष्ट्र के गोंदिया निवासी अनिकेत मालधरे, टाटीबंध निवासी मुकेश सिंह और जुनैद उर्फ शेख चिला को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ में मिले सुरागों से पुलिस कवलजीत तक पहुंची और आखिरकार उसे पंजाब से दबोच लिया गया।

    गैंग के जरिए बड़े पैमाने पर सप्लाई

    जांच में यह भी सामने आया है कि कवलजीत का नेटवर्क सिर्फ रायपुर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र सहित कई अन्य राज्यों में भी फैला हुआ था। वह पाकिस्तान से हेरोइन (जिसे 'चिट्टा' भी कहते हैं) मंगाकर अपने गैंग के जरिए बड़े पैमाने पर सप्लाई करता था।

    तीन दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारियां, फैशन डिजाइनर युवती फरार

    पिछले कुछ महीनों में रायपुर पुलिस ने हेरोइन, चिट्टा और एमडीएमए जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े तीन दर्जन से अधिक आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मुंबई स्थित नेटवर्क संभालने वाली एक फैशन डिजाइनर युवती भी शामिल है, जो फिलहाल फरार है। अपने साथियों की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया और पुलिस से बच रही है। पुलिस का मानना है कि इस युवती की गिरफ्तारी से मुंबई और अन्य महानगरों में फैले नेटवर्क का राजफाश हो सकता है।

