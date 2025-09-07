Raipur Drug Racket का हाई-प्रोफाइल कनेक्शन, नेता के बेटे साथ तुर्किए गई थी तस्कर नव्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: एमडीएमए ड्रग्स मामले में पुलिस रिमांड में चल रहे आरोपियों को 15 सितंबर तक सभी जेल भेज दिया गया। नव्या मलिक, विधि अग्रवाल, ऋषि राज टंडन, हर्ष आहूजा, मोनू विश्नोई को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया था। पूछताछ में पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है। आरोपियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस की एक स्पेशल टीम जांच कर रही है। इनके बयान के आधार पर पुलिस आने वाले दिनों में ड्रग्स रैकेट से जुड़े पैडलर के साथ ड्रग्स आपूर्ति करने वालों को गिरफ्तार करेगी।

पुलिस जांच के मुताबिक नव्या, विधि और ऋषि राज कई बार विदेश यात्रा कर चुके हैं। आरोपियों ने किस उद्देश्य से विदेश यात्रा की है। यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। नव्या, विधि और ऋषि राज ने विदेश यात्रा का कारण कारोबार से होना बताया है। पुलिस को आरोपियों के इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट से जुड़े होने की आशंका है। जिसकी जांच उनके फोन से की जा रही है।

ई-वेस्ट मैनेजमेंट का काम करता था टंडन ऋषि राज टंडन पेशे से ई-वेस्ट मैनेजमेंट का काम करता था। वह ज्यादातर समय मुंबई में रहता था। बताया जा रहा है, मुंबई में रहने के दौरान ऋषि राज नव्या के संपर्क में आया। पुलिस ने ऋषि राज को मुंबई से गिरफ्तार किया है। पुलिस को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक हर्ष, विधि और नव्या को ड्रग्स कस्टमर के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराता था। रायपुर के ग्राहकों की लिस्ट भी उसने ही उपलब्ध करवाई। नेता पुत्र के साथ तुर्किए की सैर राजधानी के एक नेता के बेटा जो पेशे से कारोबारी है उसके साथ नव्या मलिक तर्किए गई है। नेता पुत्र के साथ नव्या का कनेक्शन है इसकी जांच पुलिस कर रही है। ड्रग्स मामले में कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। इस वजह से पुलिस पर दबाव भी है। हालांकि अब तक पुलिस की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी प्रदान नहीं की गई है।

क्राइम के साथ ईओडब्ल्यू की टीम कर रही जांच ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने निर्देश देने के साथ उनकी गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। जांच में क्राइम के साथ ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम को भी शामिल किया गया है। ड्रग्स रैकेट से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम के साथ ईओडब्लू तथा एसीबी की संयुक्त टीम की दूसरे प्रदेशों में छापा मारने की तैयारी में है। ड्रग्स तस्करी ऐसे चल रहा था रैकेट अयान परवेज: अयान परवेज ड्रग्स तस्करी का मास्टर माइंड है। नव्या के जरिए वह मुंबई और दिल्ली से ड्रग्स मंगवाता था। जिसे रायपुर के अलग-अलग क्लब पब में सप्लाई का जिम्मा अलग-अलग व्यक्ति को सौंपा गया था। नव्या मलिक: इंटीरियर डिजाइनर होने की वजह से अलग-अलग राज्यों के अलावा विदेश भी जाती थी। इसके दौरान उसने खुद भी ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। अयान उसका ब्यायफ्रैंड है। दोनों शादी करने वाले थे। नव्या दिल्ली और मुंबई के बड़े पब और क्लब में शामिल होती थी। इसके बाद वहां वह ड्रग्स तस्करों से संपर्क की। वहां से वह कुरियर ब्याय के जरिए रायपुर तक ड्रग्स भेजने का काम करती थी। विधि अग्रवाल: विधि इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी। उसका होटल, क्लब और पब में आना जाना था। जहां वह नव्या द्वारा भेजे गए ड्रग्स को ग्राहकों तक पहुंचाती थी। विदेश भी जा चुकी है। उसके टच में कई सारे लोग हैं। हर्ष आहूजा: हर्ष आहूजा और नव्या अग्रवाल को घर कटोरा तालाब में अगल-बगल ही है। नव्या ने हर्ष को अपने गैंग में शामिल किया। इसके बाद वह दिल्ली और मुंबई से जो ड्रग्स भेजती थी। जिसे रायपुर में हर्ष रिसीव करता था। इसके बाद वह होटल, क्लब और पब में सप्लाई करता था।