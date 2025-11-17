मेरी खबरें
    Ind vs SA ODI: 3 नवंबर को नवा रायपुर में होगा मुकाबला, जानिए टिकट की कीमत और कैसे करें बुक

    नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका (Ind vs SA ODI) के बीच वनडे मैच खेला जाएगा। इस मैच के लिए टिकट की कीमत और डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। छात्रों को टिकट पर विशेष छूट प्रदान की गई है।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 03:46:01 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 03:53:54 PM (IST)
    Ind vs SA ODI: 3 नवंबर को नवा रायपुर में होगा मुकाबला, जानिए टिकट की कीमत और कैसे करें बुक
    Ind Vs SA ODI रायपुर में खेला जाएगा

    HighLights

    1. छात्रों के लिए विशेष टिकट 800 रुपए में उपलब्ध रहेगी
    2. मैच की टिकट आधिकारिक वेबसाइ से खरीदी जा सकती
    3. दिव्यांग बच्चों को नि:शुल्क मैच दिखाया जाएगा यह मैच

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को होने वाले भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे इंटरनेशनल (Ind vs SA ODI) मैच को लेकर टिकट बिक्री की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। दर्शकों के रोमांच को ध्यान में रखते हुए इस बार विभिन्न श्रेणियों में टिकट दरें तय की गई हैं।

    स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत

    इस बार छात्रों के लिए विशेष टिकट 800 रुपए में उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक छात्र अपनी मान्य ID दिखाकर केवल 1 टिकट खरीद सकेगा। पिछले मैच की तुलना में इस बार स्टूडेंट टिकट की कीमत 1000 से घटकर 800 रुपए कर दी गई है।


    जनरल स्टैंड्स की टिकट दरें

    • ₹1500

    • ₹2500

    • ₹3000

    • ₹3500

    प्रीमियम कैटेगरी

    • सिल्वर – ₹6000

    • गोल्ड – ₹8000

    • प्लैटिनम – ₹10,000

    • कॉरपोरेट बॉक्स – ₹20,000

    टिकट बिक्री की तारीखें

    दर्शक मैच का टिकट ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ऑनलाइन टिकट की बिक्री 22 नवंबर से शुरू हो जाएगी। यह टिकट आधिकारिक वेबसाइट- www.ticketgini.in से खरीदी जा सकती है। इसके साथ ही दर्शक फिजिकल टिकट भी खरीद सकते है। फिजिकल टिकट की बिक्री 24 नवंबर से शुरू होगी। फिजिकल टिकट इंडोर स्टेडियम, रायपुर से खरीदा जा सकता है।

    दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष पहल

    3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने एक सराहनीय कदम उठाया है। दिव्यांग बच्चों को नि:शुल्क मैच दिखाया जाएगा। इसके साथ ही उनके आने-जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

