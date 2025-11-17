Ind vs SA ODI: 3 नवंबर को नवा रायपुर में होगा मुकाबला, जानिए टिकट की कीमत और कैसे करें बुक

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को होने वाले भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे इंटरनेशनल (Ind vs SA ODI) मैच को लेकर टिकट बिक्री की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। दर्शकों के रोमांच को ध्यान में रखते हुए इस बार विभिन्न श्रेणियों में टिकट दरें तय की गई हैं।

स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत इस बार छात्रों के लिए विशेष टिकट 800 रुपए में उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक छात्र अपनी मान्य ID दिखाकर केवल 1 टिकट खरीद सकेगा। पिछले मैच की तुलना में इस बार स्टूडेंट टिकट की कीमत 1000 से घटकर 800 रुपए कर दी गई है।