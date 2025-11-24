मेरी खबरें
    IND vs SA ODI: भारत-साउथ अफ्रीका मैच टिकट लेने के लिए छात्रों की उमड़ी भारी भीड़, एक दिसंबर को रायपुर पहुंचेंगी टीमें

    IND vs SA ODI मैच तीन दिसंबर को नवा रायपुर में आयोजित होने वाला है। इस मैच की टिकट खरीदने के लिए स्टेडियम के बाहर छात्रों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बीच-बीच में हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। मैच को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 12:00:28 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 12:01:05 PM (IST)
    IND vs SA ODI: भारत-साउथ अफ्रीका मैच टिकट लेने के लिए छात्रों की उमड़ी भारी भीड़, एक दिसंबर को रायपुर पहुंचेंगी टीमें
    मैच का टिकट खरीदने के लिए छात्रों की उमड़ी भीड़

    HighLights

    1. स्टूडेंट्स के लिए 1500 रुपये वाली टिकट सिर्फ 800 रुपये में
    2. छात्रों की भीड़ के कारण कई बार अफरा-तफरी जैसी स्थिति बनी
    3. अंतरराष्ट्रीय मुकाबले को लेकर स्टेडियम की तैयारी लगभग पूरी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: भारत-साउथ अफ्रीका (IND vs SA ODI) क्रिकेट मैच तीन दिसंबर को नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होना है। इसके लिए 24 नवंबर को सुबह इंडोर स्टेडियम स्थित टिकट काउंटर पर स्टूडेंट्स के लिए 1500 रुपये वाली टिकट सिर्फ 800 रुपये में उपलब्ध कराई गई। रियायती दर की जानकारी मिलते ही छात्रों की भारी भीड़ सुबह चार बजे से ही स्टेडियम पहुंचने लगी, जिसके चलते लंबी कतारें लग गईं।

    भीड़ नियंत्रित करने में कठिनाई होने पर पुलिस को बीच-बीच में हल्का बल प्रयोग कर व्यवस्था संभालनी पड़ी। छात्रों के बीच धक्का-मुक्की और लाइन तोड़ने की कोशिशों के कारण कई बार अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस और प्रशासन की टीम ने स्थिति को कुछ ही समय में सामान्य कर लिया।


    इधर, तीन दिसंबर को होने वाले अंतरराष्ट्रीय मुकाबले को लेकर स्टेडियम की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। पिच से लेकर दर्शक दीर्घाओं तक अंतिम कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। आयोजन समिति के अनुसार सुरक्षा, यातायात और पार्किंग की भी विशेष व्यवस्था की जा रही है ताकि मैच के दिन किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

    छात्रों में रियायती टिकट को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला और कई घंटे इंतजार के बाद उन्हें टिकट हासिल हुआ। प्रशासन ने अगले चरण की टिकट बिक्री में अतिरिक्त काउंटर और बैरिकेडिंग बढ़ाने की भी तैयारी शुरू कर दी है।

    naidunia_image

    भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे टीमें एक दिसंबर को आएंगी

    नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तीन दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे मैच की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। दोनों टीमें रांची में मैच खत्म होने के बाद एक दिसंबर की सुबह रायपुर पहुंचेंगी और नवा रायपुर के होटल मेफेयर रिजॉर्ट में रुकेंगी। दोनों ही टीमें दो दिसंबर को अलग-अलग समय पर स्टेडियम में अभ्यास करेंगी।

    छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के अनुसार खिलाड़ियों के लिए होटल में कान्टिनेंटल के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पकवानों को भी मेन्यू में शामिल किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासन को सौंप दी गई है, साथ ही निजी गार्ड और बाउंसर भी तैनात किए जाएंगे। बीसीसीआई द्वारा प्रशिक्षित क्यूरेटर ने पिच की तैयारियां पूरी कर ली हैं।

    पार्किंग, बैरिकेडिंग की व्यवस्था लगभग पूर्ण

    दर्शकों की सुविधा के लिए पार्किंग, बैरिकेडिंग और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्टेडियम की कुर्सियों को नई जैसा दिखाने के लिए हाई-प्रेशर मशीन से साफ किया गया है। शनिवार को हुई सचिव स्तर की बैठक में पुलिस, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन सहित सभी संबंधित विभागों को मैच से जुड़ी जिम्मेदारियां आवंटित की गईं।

    स्टेडियम का हैंडओवर जल्द

    अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम को छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को 30 साल की लीज पर देने के लिए हाल ही में एमओयू हुआ है। स्टेडियम को क्रिकेट संघ को हैंडओवर करने की प्रक्रिया अगले सप्ताह पूरी होने की संभावना है। हैंडओवर से पहले, लोक निर्माण विभाग 120 टायलेट, पानी की आपूर्ति, फाल्स सीलिंग और लगभग 50 कार्पोरेट बाक्स सीटों को बदलने सहित व्यापक मेंटेनेंस का कार्य कर रहा है। एमओयू के बाद क्रिकेट संघ ग्राउंड और पवेलियन ब्लाक की व्यवस्था सुधारने पर काम करेगा।

