मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Raipur Crime: पति को चरित्र पर था शक, तीज मनाकर मायके से लौटी पत्नी की हत्या

    रायपुर के अभनपुर थाना क्षेत्र में एक पति ने एक पत्नी की हत्या कर दी। मृतका तीज मना कर मायके से लौटी थी, दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें पति ने रॉड से पत्नी के सिर पर वार कर दिया। उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पति को पत्नी के चरित्र पर शक था।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 10:22:56 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 10:28:54 AM (IST)
    Raipur Crime: पति को चरित्र पर था शक, तीज मनाकर मायके से लौटी पत्नी की हत्या
    पति ने पत्नी की कर दी हत्या (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. चरित्र पर शक को लेकर पति ने पत्नी की कर दी हत्या
    2. मायके से तीज मनाकर लौटी थी पत्नी से हुआ विवाद
    3. बच्चे के सामने पत्नी के सिर पर रॉड से हमला कर दिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : देश-प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। ऐसे ही रायपुर में एक पति ने अपनी पत्नी का चरित्र खराब होने के शक में हत्या कर दी। अभनपुर थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी के चरित्र पर शक के चलते बच्चों के सामने ही उसकी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी मुकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।

    जानकारी के अनुसार अभनपुर निवासी मुकेश सिंह अपने परिवार के साथ रहता है। उसका पिता कृष्ण कुमार सेन सैलून की दुकान चलाता है। बताया गया कि 27 अगस्त की रात मुकेश की पत्नी प्रियंका सेन तीजा मनाकर मायके से लौटी थी। रात करीब 10 बजे खाना परोसते समय पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ। इस दौरान मुकेश ने पत्नी पर चरित्र को लेकर आरोप लगाए और गाली-गलौज शुरू कर दी। इसी बीच गुस्से में आकर उसने अचानक लोहे की राड से पत्नी के सिर पर वार कर दिया।

    वार लगते ही प्रियंका जमीन पर गिर गई और लहूलुहान हो गई। मां को खून से लथपथ देखकर बच्चे जोर-जोर से रोने लगे। शोर सुनकर पिता कृष्ण कुमार सेन कमरे में पहुंचे तो आरोपित बेटे ने उन पर भी राड से हमला कर दिया, जिससे उन्हें हाथ और आंख के पास चोटें आईं। परिवार के लोगों ने घायल प्रियंका को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 28 अगस्त को उसकी मौत हो गई।

    चाकू लेकर डराने-धमकाने वाले चार गिरफ्तार

    दुर्ग सिटी कोतवाली और मोहन नगर थाना अंतर्गत अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों को धारदार चाकू लेकर डराने धमकाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने चार आरोपितों को घेराबंदी कर पकड़ा और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। आरोपितों के कब्जे से धारदार चाकू भी बरामद किया गया है।

    कोतवाली पुलिस दुर्ग को गुरुवार को मुखबिर से सूचना मिली कि बैजनाथ पारा जाने वाले मार्ग पर खाली प्लाट के पास एक व्यक्ति धारदार चाकू लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपित ने अपना नाम डेहरालाल साहू (34) निवासी शास्त्री चौक दुर्ग बताया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चाकू बरामद किया है।

    यह भी पढ़ें- माआवादियों के पास से मिले इतने हथियार कि जानकर चौंक जाएंगे आप... AK-47, राकेट लांचर सहित हाईटेक वेपन

    इसी तरह गंजपारा हनुमान मंदिर के पास एक व्यक्ति आने जाने वाले लोगों को धारदार चाकू लेकर डरा धमका रहा था। पुलिस ने उक्त व्यक्ति को भी घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपित का नाम धीरज कुमार ठाकुर निवासी मुकुंद भवन डिपरा पारा दुर्ग बताया गया है। पुलिस ने उक्त आरोपित के कब्जे से भी चाकू बरामद किया है।

    इसी तरह मोहन नगर थाना अंतर्गत सिकोला बस्ती क्षेत्र में धारदार चाकू लेकर घूम रहे सिकोला बस्ती निवासी योगेश मरकाम को भी गिरफ्तार किया है। आरोपित योगेश चाकू लेकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा था। इसी तरह से बीडी कालोनी बुद्ध बिहार के पास तुलेश कुमार उर्फ मोटू नामक व्यक्ति को चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित बजरंग पारा उरला का रहने वाला है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.