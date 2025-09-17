मेरी खबरें
    CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी की आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी

    CG Weather: प्रदेश में मानसून की सक्रियता के कारण एक बार फिर कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। बुधवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवा, वज्रपात के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 07:39:43 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 07:40:12 AM (IST)
    प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट

    1. छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
    2. आकाशीय बिजली और तेज हवा चलने की संभावना
    3. रायपुर में हो सकती है गरज-चमक के साथ बारिश

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : सितंबर के मध्य में भी मानसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी है। विशेषकर उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

    मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार, बीते 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। दुर्ग में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जबकि राजनांदगांव में न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    मौसम विभाग की माने तो, खड़गांव, चांदी, चित्रेड़ी और मिहनीडीह में सात सेमी, पिथौरा और बलौद में 5 सेमी से अधिक बारिश हुई।

    बना हुआ है सिस्टम

    मौसम विभाग ने बताया कि वर्तमान में एक ऊपरी चक्रवाती परिसंचरण पूर्वी झारखंड में 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक सक्रिय है। वहीं, दूसरा चक्रवाती सिस्टम पूर्वी विदर्भ में 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इन दोनों प्रणालियों के असर से प्रदेश में बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ बारिश होगी।

    यहां के लिए अलर्ट

    महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जशपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर में आकाशीय बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है।

    वहीं, बीजापुर, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव और गरियाबंद में भी मध्यम बारिश हो सकती है।

    रायपुर का मौसम

    राजधानी में बुधवार को आसमान सामान्यत: मेघमय रहेगा और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।

