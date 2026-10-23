छत्तीसगढ़ कोल घोटाला: मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी ने भाई-भतीजों के नाम पर खपाई करोड़ों की बेनामी संपत्तियां

राज्य ब्यूरो,नईदुनिया,रायपुर : 500 करोड़ रुपये के कोल लेवी घोटाले की जांच में संपत्तियों की खरीद और बैंक लेनदेन को लेकर नए तथ्य सामने आए हैं। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) के अभियोग पत्र के अनुसार, मुख्य आरोपित सूर्यकांत तिवारी ने कथित अवैध कमाई से करोड़ों रुपये की जमीन और अन्य संपत्तियां खरीदीं। इन्हें अपने नाम पर रखने की अपेक्षा अपने भाई व रिश्तेदारों के साथ करीबियों के नाम पर दर्ज कराया। इनमें से कई संपत्तियां बाद में इंद्रमणि कोल ग्रुप के डायरेक्टर व अपने सहयोगी सुनील अग्रवाल के नाम हस्तांतरित कराई गईं।

दिव्या तिवारी के नाम पर 5.07 करोड़ की संपत्तियां अभियोग पत्र के अनुसार, दिव्या तिवारी के नाम पर खट्टी, महासमुंद, हिमालय पार्क, शापिंग काम्प्लेक्स, जामली और रायपुर में संपत्तियां खरीदी गईं। इनमें जेडी इंटरप्राइजेज और एएम फ्यूल्स से संबंधित संपत्तियां भी शामिल हैं। इनका मूल्य 5.07 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है। जांच एजेंसी का दावा है कि इन संपत्तियों का भुगतान सूर्यकांत तिवारी ने किया था।