क्या होता है PVC राशन कार्ड? जानें कैसे बनवाया जाता है इसको और क्या हैं फायदे

टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर आपका पुराना कागजी राशन कार्ड बार-बार इस्तेमाल से खराब हो जाता है या फट चुका है, तो अब इससे छुटकारा पाया जा सकता है। सरकार की सुविधा के जरिए बुक-स्टाइल राशन कार्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है और चाहें तो उसे PVC कार्ड में भी बदलवाया जा सकता है। इसके लिए बस कुछ आसान स्टेप्स अपनाने होंगे।

सरकार के मेरा राशन ऐप की मदद से आप अपने राशन कार्ड को मोबाइल में डिजिटल रूप से सेव कर सकते हैं। इस ऐप पर राशन कार्ड से जुड़ी लगभग सभी जरूरी जानकारियां उपलब्ध रहती हैं। डिजिटल कार्ड को आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में इसे PVC कार्ड के रूप में प्रिंट भी करवा सकते हैं, जिससे कार्ड के खराब होने की चिंता खत्म हो जाती है।