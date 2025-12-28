क्या होता है PVC राशन कार्ड? जानें कैसे बनवाया जाता है इसको और क्या हैं फायदे

टेक्नोलॉजी डेस्क। अगर आपका पुराना कागजी राशन कार्ड बार-बार इस्तेमाल से खराब हो जाता है या फट चुका है, तो अब इससे छुटकारा पाया जा सकता है। सरकार की सुविधा के जरिए बुक-स्टाइल राशन कार्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है और चाहें तो उसे PVC कार्ड में भी बदलवाया जा सकता है। इसके लिए बस कुछ आसान स्टेप्स अपनाने होंगे।
सरकार के मेरा राशन ऐप की मदद से आप अपने राशन कार्ड को मोबाइल में डिजिटल रूप से सेव कर सकते हैं। इस ऐप पर राशन कार्ड से जुड़ी लगभग सभी जरूरी जानकारियां उपलब्ध रहती हैं। डिजिटल कार्ड को आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में इसे PVC कार्ड के रूप में प्रिंट भी करवा सकते हैं, जिससे कार्ड के खराब होने की चिंता खत्म हो जाती है।
ऐसे डाउनलोड करें ई-राशन कार्ड
सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में मेरा राशन सरकारी ऐप इंस्टॉल करें। ऐप खोलने के बाद लॉग इन करें और बेनिफिशियरी यूजर का विकल्प चुनें। अब राशन कार्ड से लिंक आधार नंबर दर्ज करें और कैप्चा भरें। इसके बाद मोबाइल नंबर पर आए OTP से लॉग इन प्रक्रिया पूरी करें।
लॉग इन होते ही स्क्रीन पर आपका डिजिटल राशन कार्ड दिखाई देगा। एक तरफ परिवार के मुखिया की जानकारी होगी, जबकि दूसरी तरफ परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण नजर आएगा। इसी पेज पर राशन कार्ड डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा, जिससे आप इसे PDF फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं।
PVC राशन कार्ड कैसे बनवाएं
फिलहाल सरकारी ऐप से सिर्फ डिजिटल राशन कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। अगर आप इसे PVC कार्ड में बदलना चाहते हैं, तो डाउनलोड की गई PDF फाइल लेकर नजदीकी फोटो स्टूडियो या PVC कार्ड प्रिंटिंग की सुविधा देने वाली दुकान पर जाएं। वहां से इसे प्लास्टिक कार्ड के रूप में प्रिंट करवाया जा सकता है, जिससे राशन कार्ड लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा।
