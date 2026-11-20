राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,रायपुर। कोयला, लोहा और सड़क निर्माण कारोबार से जुड़े बर्बरिक कंस्ट्रक्शन और पीआरए ग्रुप पर आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक करीब 225 करोड़ रुपये की वित्तीय गड़बड़ी के प्रारंभिक प्रमाण मिलने की जानकारी सामने आई है।

तीन दिन से जारी जांच में करीब 14 करोड़ रुपये नकद, बड़ी मात्रा में सोने-चांदी के आभूषण और कच्चे-पक्के लेनदेन से जुड़े डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। करीब 20 करोड़ रुपये के आभूषणों का मूल्यांकन अब तक कराया जा चुका है।