Raipur: भारतीय रेलवे बोर्ड के आदेश को ठेंगा, अंतिम संस्कार की राशि में घोटाला, 7 हजार की जगह मिल रही 5 हजार रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रेलवे में अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार जैसे मानवीय मामलों में मिलने वाली राशि में कटौती की जा रही है। स्टेशन प्रबंधन द्वारा अंतिम संस्कार में दी जाने वाली राशि में कटौती की जा रही है। रेलवे बोर्ड का स्पष्ट आदेश है कि अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार के लिए सात हजार रुपये दिए जाए।

इसके बावजूद स्टेशन प्रबंधन की ओर से नियमों को ठेंगा दिखाते हुए अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार के लिए मिलने वाले कफन खर्च की राशि में कटौती की जा रही है। स्टेशन प्रबंधन की ओर से 7,000 रुपये के बजाय अब भी मात्र 5,000 रुपये ही दिए जा रहे हैं।