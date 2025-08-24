Indian Railways News: यात्री सफर से पहले देख लें ये लिस्ट, वरना हो सकती है परेशानी, आज से 24 ट्रेनें कैंसल

मेरी खबरें
    दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे के बिलासपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन में चौथी रेल लाइन को जोड़ने और विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस कारण इस रूट पर चलने वाली 24 ट्रेनें रविवार 24 अगस्त से रद्द की गई हैं। वहीं कई अन्य ट्रेनों के रूट परिवर्तित किए गए हैं, साथ ही कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 08:44:08 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 10:08:14 AM (IST)
    रायगढ़–झारसुगुड़ा सेक्शन रूट पर 24 ट्रेनें रद्द

    1. बिलासपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन में चौथी रेल लाइन को जोड़ना का काम जारी
    2. 24 ट्रेनें को रद, 5 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी 3 ट्रेनें बीच मार्ग में समाप्त
    3. 21 से 30 अगस्त तक चरणबद्ध रूप से चलेगा, 24 अगस्त से ट्रेनें रद्द रहेंगी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन में अधोसंरचना विकास के तहत चौथी रेल लाइन को जोड़ने और विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके चलते 24 ट्रेनों को रद किया गया है, जबकि पांच ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी और तीन ट्रेनों को बीच मार्ग में समाप्त किया जाएगा।

    यह कार्य 21 से 30 अगस्त तक चरणबद्ध रूप से चलेगा। इस दौरान कई प्रमुख मार्गों पर रेल यातायात प्रभावित रहेगा। किरोड़ीमल नगर रेलवे स्टेशन को चौथी रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। यह कार्य 24 अगस्त से 26 अगस्त के बीच चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथ ही रायगढ़–झारसुगुड़ा सेक्शन में तीसरी व चौथी लाइन का विद्युतीकरण भी किया जाएगा।

    रद होने वाली एक्सप्रेस गाड़ियां

    • टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस (18113) 23 से 26 अगस्त तक

    • बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस (18114) 24 से 27 अगस्त तक

    • सांतरागाछी-पुणे (20822) – 23 अगस्त

    • पुणे-सांतरागाछी (20821) – 25 अगस्त

    • हावड़ा-मुंबई (12870) – 22 अगस्त

    • मुंबई-हावड़ा (12869) – 24 अगस्त

    • हटिया-पुणे (22846) – 25 अगस्त

    • पुणे-हटिया (22845) – 27 अगस्त

    • पुरी-जोधपुर (20813) – 27 अगस्त

    • जोधपुर–पुरी (20814) – 30 अगस्त

    • उदयपुर-शालीमार (20971) – 23 अगस्त

    • शालीमार-उदयपुर (20972) – 24 अगस्त

    • गया-कुर्ला (22358) – 27 अगस्त

    • कुर्ला-गया (22357) – 29 अगस्त

    • पोरबंदर-शालीमार (12905) – 27 अगस्त

    • शालीमार-पोरबंदर (12906) – 29 अगस्त

    • वास्को-जसीडीह (17321) – 22 अगस्त

    • जसीडीह-वास्को (17322) – 25 अगस्त

    • हैदराबाद-रक्सौल (17005) – 21 अगस्त

    • रक्सौल-हैदराबाद (17006) – 24 अगस्त

    • कुर्ला–शालीमार (12101) – 23, 25, 26 अगस्त

    • शालीमार–कुर्ला (12102) – 25, 27, 28 अगस्त

    रद होने वाली पैसेंजर गाड़ियां

    • रायगढ़-बिलासपुर मेमू (68737/68735) – 24 से 27 अगस्त

    • बिलासपुर-रायगढ़ मेमू (68738/68736) – 23 से 27 अगस्त

    परिवर्तित मार्ग से चलने वाली गाड़ियां

    • हावड़ा-पुणे दुरंतो (12222) – 23 अगस्त को झारसुगुड़ा–टिटलागढ़–रायपुर होकर चलेगी

    • पुणे-हावड़ा दुरंतो (12221) – 25 अगस्त को रायपुर–टिटलागढ़–झारसुगुड़ा होकर चलेगी

    बीच में समाप्त होने वाली गाड़ियां

    • गोंदिया–झारसुगुड़ा पैसेंजर (68861/68862) – 24 से 27 अगस्त को बिलासपुर के आगे रद

    • निजामुद्दीन-रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस (12410) – 23, 25, 26 अगस्त को बिलासपुर में समाप्त

    • रायगढ़-निजामुद्दीन गोंडवाना एक्सप्रेस (12409) – 25, 27, 28 अगस्त को बिलासपुर से रवाना

