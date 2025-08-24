Indian Railways News: यात्री सफर से पहले देख लें ये लिस्ट, वरना हो सकती है परेशानी, आज से 24 ट्रेनें कैंसल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन में अधोसंरचना विकास के तहत चौथी रेल लाइन को जोड़ने और विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके चलते 24 ट्रेनों को रद किया गया है, जबकि पांच ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी और तीन ट्रेनों को बीच मार्ग में समाप्त किया जाएगा।

यह कार्य 21 से 30 अगस्त तक चरणबद्ध रूप से चलेगा। इस दौरान कई प्रमुख मार्गों पर रेल यातायात प्रभावित रहेगा। किरोड़ीमल नगर रेलवे स्टेशन को चौथी रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। यह कार्य 24 अगस्त से 26 अगस्त के बीच चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथ ही रायगढ़–झारसुगुड़ा सेक्शन में तीसरी व चौथी लाइन का विद्युतीकरण भी किया जाएगा।