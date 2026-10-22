Indian Railways Cancelled Trains: चक्रधरपुर में नवंबर से मेगा ब्लाक छह ट्रेनें कैंसल, दो का बदलेगा रूट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। झारखंड के चक्रधरपुर मंडल के सीनी-राजखरसावां सेक्शन में ट्रैक नवीनीकरण के लिए 24 नवंबर से 15 जनवरी तक हर मंगलवार और शुक्रवार मेगा ब्लॉक रहेगा। इसके चलते छह ट्रेनें निर्धारित तिथियों पर रद रहेंगी, जबकि कलिंग उत्कल और साउथ बिहार एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेंगी।