छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए खुशखबरी, हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस आज से रीगा में भी रुकेगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली गाड़ी संख्या 17005/17006 हैदराबाद-रक्सौल-हैदराबाद एक्सप्रेस को अब रीगा स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया गया है। यह सुविधा पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत आती है।

14 नवंबर से लागू होगी नई समय-सारिणी रेलवे के अनुसार यह नई व्यवस्था 14 नवंबर से प्रभावी होगी। संशोधित समय-सारिणी के तहत गाड़ी संख्या 17005 हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस 14 नवंबर से रीगा स्टेशन पर दोपहर 03.08 बजे पहुंचेगी और दो मिनट के ठहराव के बाद 03.10 बजे रवाना होगी।