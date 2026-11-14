प्रदेश में नगरीय निकायों में बिछाई जा रही गैस पाइपलाइन, 21 लाख घरों में PNG कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश के दुर्ग, भिलाई, रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर के अलावा आसपास के अन्य नगरीय निकायों में भी गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। लेकिन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को इसकी जानकारी ही नहीं है। विभाग ने अब सभी नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (सीएमओ) से इसकी जानकारी मांगी है। इस संबंध में आदेश जारी कर निकायों को निर्धारित प्रारूप में जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

निकायों को बताना होगा कि उनके क्षेत्र में किन स्थानों पर गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है और यह काम कौन सी एजेंसी कर रही है। एजेंसी ने पाइपलाइन बिछाने के लिए निकाय से कब अनुमति मांगी और निकाय ने कब मंजूरी दी, इसकी जानकारी भी देनी होगी।