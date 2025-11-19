Indian Railways News: अब सप्ताह में अब तीन दिन चलेगी ब्रह्मपुर-उधना अमृत भारत एक्सप्रेस, जानिए टाइम-टेबल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: ब्रह्मपुर (ओडिशा)-उधना (सूरत गुजरात) के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 19021/ 19022 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार किया गया है। अब यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलेगी। अभी तक सप्ताह में एक दिन थी।

गाड़ी संख्या 19021 उधना-ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस 19 नवंबर से सप्ताह में प्रत्येक रविवार, बुधवार एवं शुक्रवार को उधना से सुबह 7:10 बजे रवाना होगी। जो अगले दिन दोपहर 1:55 बजे ब्रह्मपुर पहुंचेगी।

गाड़ी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के गोंदिया स्टेशन पर रात नौ बजकर 40 मिनट पर पहुंचेगी व रात पौने दस बजे प्रस्थान करेगी।

इसी तरह दुर्ग स्टेशन पर आगमन रात 11:53 बजे और प्रस्थान रात 11:58 बजे होगा।

गाड़ी रायपुर स्टेशन पर रात 12:35 बजे आएगी और पांच मिनट के ठहराव के बाद 12:45 बजे रवाना होगी।

गाड़ी संख्या 19022 ब्रह्मपुर-उधना अमृत भारत एक्सप्रेस 20 नवंबर से सप्ताह में प्रत्येक सोमवार, गुरुवार एवं शनिवार को रात 11:45 बजे ब्रह्मपुर से प्रस्थान कर तीसरे दिन सुबह 8:45 बजे उधना पहुंचेगी।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर स्टेशन पर इसका आगमन दोपहर 2:55 बजे और प्रस्थान 3:05 बजे, दुर्ग स्टेशन पर आगमन 3:50 और प्रस्थान 3:55 बजे होगा।

गोंदिया स्टेशन पर आगमन पांच बजकर 55 मिनट और प्रस्थान छह बजे होगा।

इस गाड़ी का ठहराव बारडोली, व्यारा, नवापुर, नंदुरबार, डोंडिचा, सिंधखेड़ा, अमलनेर, धारंगांव, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, अकोला, बड़नेरा, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, रायपुर, लक्ष्मण, खरियार रोड, कांटाभांजी, टिटलागढ़, केसिंगा, मुनिगुड़ा, रायरंगपुर, पार्वतीपुरम, बोबीली, विजयनगरम, श्रीकाकुलम रोड तथा पलासा स्टेशनों पर दिया गया है।