    ब्रह्मपुर से उधना के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार किया गया है। अब यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन संचालित की जाएगी। रायपुर मंडल के अंतर्गत हथबंद-तिल्दा नेवरा सेक्शन के बीच ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जा रहा है। इस कारण कई लोकल ट्रेनों को रद्द किया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 19 Nov 2025 02:53:12 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 19 Nov 2025 03:01:00 PM (IST)
    Indian Railways News: अब सप्ताह में अब तीन दिन चलेगी ब्रह्मपुर-उधना अमृत भारत एक्सप्रेस, जानिए टाइम-टेबल
    अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन

    HighLights

    1. ब्रह्मपुर-उधना के बीच 3 दिन चलेगी अृमत भारत एक्सप्रेस
    2. यह ट्रेन प्रत्येक रविवार, बुधवार एवं शुक्रवार को उधना चलेगी
    3. प्रत्येक सोमवार, गुरुवार एवं शनिवार को ब्रह्मपुर से रवाना होगी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: ब्रह्मपुर (ओडिशा)-उधना (सूरत गुजरात) के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 19021/ 19022 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार किया गया है। अब यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलेगी। अभी तक सप्ताह में एक दिन थी।

    गाड़ी संख्या 19021 उधना-ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस 19 नवंबर से सप्ताह में प्रत्येक रविवार, बुधवार एवं शुक्रवार को उधना से सुबह 7:10 बजे रवाना होगी। जो अगले दिन दोपहर 1:55 बजे ब्रह्मपुर पहुंचेगी।

    • गाड़ी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के गोंदिया स्टेशन पर रात नौ बजकर 40 मिनट पर पहुंचेगी व रात पौने दस बजे प्रस्थान करेगी।

    • इसी तरह दुर्ग स्टेशन पर आगमन रात 11:53 बजे और प्रस्थान रात 11:58 बजे होगा।

    • गाड़ी रायपुर स्टेशन पर रात 12:35 बजे आएगी और पांच मिनट के ठहराव के बाद 12:45 बजे रवाना होगी।

    • गाड़ी संख्या 19022 ब्रह्मपुर-उधना अमृत भारत एक्सप्रेस 20 नवंबर से सप्ताह में प्रत्येक सोमवार, गुरुवार एवं शनिवार को रात 11:45 बजे ब्रह्मपुर से प्रस्थान कर तीसरे दिन सुबह 8:45 बजे उधना पहुंचेगी।

    • दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर स्टेशन पर इसका आगमन दोपहर 2:55 बजे और प्रस्थान 3:05 बजे, दुर्ग स्टेशन पर आगमन 3:50 और प्रस्थान 3:55 बजे होगा।

    • गोंदिया स्टेशन पर आगमन पांच बजकर 55 मिनट और प्रस्थान छह बजे होगा।

    इस गाड़ी का ठहराव बारडोली, व्यारा, नवापुर, नंदुरबार, डोंडिचा, सिंधखेड़ा, अमलनेर, धारंगांव, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, अकोला, बड़नेरा, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, रायपुर, लक्ष्मण, खरियार रोड, कांटाभांजी, टिटलागढ़, केसिंगा, मुनिगुड़ा, रायरंगपुर, पार्वतीपुरम, बोबीली, विजयनगरम, श्रीकाकुलम रोड तथा पलासा स्टेशनों पर दिया गया है।

    हथबंद-तिल्दा नेवरा सेक्शन में ब्लॉक, कई लोकल ट्रेन रद्द

    दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के अंतर्गत हथबंद-तिल्दा नेवरा सेक्शन के बीच किमी 785/23-25 पर लेवल क्रासिंग संख्या 394 के स्थान पर रोड अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इस कार्य के लिए 20 नवंबर को डॉउन लाइन में तीन घंटे 30 मिनट का और 22 व 23 नवंबर को अप व मीडिल लाइन चार घंटे का ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण से आठ ट्रेनें रद और दो गाड़ियां बीच में समाप्त होंगी।


    बीच में समाप्त होने वाली गाड़ी

    • 20 और 23 नवंबर को झारसुगुड़ा से चलने वाली गाड़ी संख्या 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर बिलासपुर में समाप्त होगी, बिलासपुर-गोंदिया के बीच रद रहेगी।

    • 20 और 23 नवंबर को गाड़ी संख्या 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर बिलासपुर से ही झारसुगुड़ा के लिए रवाना होगी। यह गाड़ी गोंदिया एवं बिलासपुर के बीच रद रहेगी ।

    रद होने वाली गाड़ियां

    • 23 नवंबर: गाडी संख्या 68728 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर

    • 23 नवंबर: गाडी संख्या 68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर

    • 23 नवबर: गाडी संख्या 68733 गेवरा रोड -बिलासपुर मेमू पैसेंजर

    • 23 नवंबर: गाडी संख्या 68734 बिलासपुर-गेवर रोड मेमू पैसेंजर

    • 23 नवंबर: गाडी संख्या 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर

    • 23 नवंबर: गाडी संख्या 58205 रायपुर- नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) पैसेंजर

    • 24 नवंबर: गाडी संख्या 58206 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)-रायपुर पैसेंजर

    • 24 नवंबर: गाडी संख्या 58202 रायपुर-बिलासपुर मेमू पैसेंजर।

