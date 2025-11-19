Indian Railways News: अब सप्ताह में अब तीन दिन चलेगी ब्रह्मपुर-उधना अमृत भारत एक्सप्रेस, जानिए टाइम-टेबल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: ब्रह्मपुर (ओडिशा)-उधना (सूरत गुजरात) के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 19021/ 19022 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार किया गया है। अब यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलेगी। अभी तक सप्ताह में एक दिन थी।
गाड़ी संख्या 19021 उधना-ब्रह्मपुर अमृत भारत एक्सप्रेस 19 नवंबर से सप्ताह में प्रत्येक रविवार, बुधवार एवं शुक्रवार को उधना से सुबह 7:10 बजे रवाना होगी। जो अगले दिन दोपहर 1:55 बजे ब्रह्मपुर पहुंचेगी।
इस गाड़ी का ठहराव बारडोली, व्यारा, नवापुर, नंदुरबार, डोंडिचा, सिंधखेड़ा, अमलनेर, धारंगांव, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, अकोला, बड़नेरा, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, रायपुर, लक्ष्मण, खरियार रोड, कांटाभांजी, टिटलागढ़, केसिंगा, मुनिगुड़ा, रायरंगपुर, पार्वतीपुरम, बोबीली, विजयनगरम, श्रीकाकुलम रोड तथा पलासा स्टेशनों पर दिया गया है।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के अंतर्गत हथबंद-तिल्दा नेवरा सेक्शन के बीच किमी 785/23-25 पर लेवल क्रासिंग संख्या 394 के स्थान पर रोड अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इस कार्य के लिए 20 नवंबर को डॉउन लाइन में तीन घंटे 30 मिनट का और 22 व 23 नवंबर को अप व मीडिल लाइन चार घंटे का ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण से आठ ट्रेनें रद और दो गाड़ियां बीच में समाप्त होंगी।
