Train Cancelled: कोहरे के कारण एक दिसंबर से 48 से अधिक ट्रेनें रद्द, भोपाल से चलने वाली 4 ट्रेनें भी शामिल

डिजिटल डेस्कः सर्दियों में बढ़ते कोहरे को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक ट्रेनों के परिचालन में बड़े बदलाव किए हैं। यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों को पूरी तरह रद्द करने और कुछ ट्रेनों के आने-जाने की संख्या कम करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, कुछ ट्रेनें आंशिक रूप से भी रद्द रहेंगी।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने इस संबंध में जानकारी देते हुए रेल यात्रियों से यात्रा से पूर्व समयसारणी अवश्य जांचने की अपील की है। ये ट्रेनें पूरी तरह रद्द की गई हैं कोहरे की अधिकता वाले तीन महीनों में 24 जोड़ी ट्रेनों को पूर्ण रूप से रद्द किया गया है। इनमें कई लंबी दूरी की महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों को 1 दिसंबर से अलग-अलग तिथियों में चरणबद्ध तरीके से रद्द किया जाएगा।