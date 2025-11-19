Train Cancelled: कोहरे के कारण एक दिसंबर से 48 से अधिक ट्रेनें रद्द, भोपाल से चलने वाली 4 ट्रेनें भी शामिल
सर्दियों में बढ़ते कोहरे को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक ट्रेनों के परिचालन में बड़े बदलाव किए हैं। यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों को पूरी तरह रद्द करने और कुछ ट्रेनों के आने-जाने की संख्या कम करने का निर्णय लिया है।
Publish Date: Wed, 19 Nov 2025 11:09:50 AM (IST)
Updated Date: Wed, 19 Nov 2025 11:22:22 AM (IST)
कोहरे के कारण रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं।
HighLights
- तक ट्रेनों के परिचालन में बड़े बदलाव किए गए हैं।
- कुछ ट्रेनों के आने-जाने की संख्या कम करने का निर्णय।
- कुछ ट्रेनें आंशिक रूप से भी रद्द रहेंगी।
डिजिटल डेस्कः सर्दियों में बढ़ते कोहरे को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक ट्रेनों के परिचालन में बड़े बदलाव किए हैं। यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों को पूरी तरह रद्द करने और कुछ ट्रेनों के आने-जाने की संख्या कम करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, कुछ ट्रेनें आंशिक रूप से भी रद्द रहेंगी।
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र ने इस संबंध में जानकारी देते हुए रेल यात्रियों से यात्रा से पूर्व समयसारणी अवश्य जांचने की अपील की है।
ये ट्रेनें पूरी तरह रद्द की गई हैं
कोहरे की अधिकता वाले तीन महीनों में 24 जोड़ी ट्रेनों को पूर्ण रूप से रद्द किया गया है। इनमें कई लंबी दूरी की महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों को 1 दिसंबर से अलग-अलग तिथियों में चरणबद्ध तरीके से रद्द किया जाएगा।
- प्रयागराज–मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस
- वीरांगना लक्ष्मीबाई–कोलकाता एक्सप्रेस
- उपासना एक्सप्रेस
- मालदा टाउन–नई दिल्ली एक्सप्रेस
- हरिहर एक्सप्रेस
- जनसेवा एक्सप्रेस
- डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ एक्सप्रेस
- कामाख्या–गया एक्सप्रेस
- कामाख्या–आनंद विहार एक्सप्रेस
- हटिया–आनंद विहार एक्सप्रेस
- संतरागाछी–आनंद विहार एक्सप्रेस
- टाटा–अमृतसर एक्सप्रेस
इन ट्रेनों के फेरे होंगे कम
कई महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के चलने के दिनों में भी कटौती की गई है। निम्न ट्रेनों का संचालन सप्ताह के निर्धारित दिनों में बंद रहेगा। यह व्यवस्था दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी।
- ग्वालियर–बरौनी एक्सप्रेस
- अजमेर–सियालदह एक्सप्रेस
- हावड़ा–काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस
- कोलकाता–अमृतसर एक्सप्रेस
- गरीबरथ एक्सप्रेस
- नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस
- सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस
- न्यू जलपाईगुड़ी–नई दिल्ली एक्सप्रेस
- अवध आसाम एक्सप्रेस
- पाटलिपुत्र–लखनऊ एक्सप्रेस
- गोरखपुर रूट की कई एक्सप्रेस ट्रेनें
आंशिक रूप से रद्द की गई ट्रेनें
दो महत्वपूर्ण ट्रेनें निर्धारित अवधि में आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। इनमें हावड़ा–मथुरा चंबल एक्सप्रेस (12177) और मथुरा–हावड़ा चंबल एक्सप्रेस (12178) शामिल हैं। ये ट्रेनें आगरा कैंट से मथुरा जंक्शन के बीच नहीं चलेंगी।
भोपाल से चलने वाली ये ट्रेनें भी रद्द
- 14813 जोधपुर–भोपाल — 23 नवंबर
- 14814 भोपाल–जोधपुर — 24 नवंबर
- 19711 जयपुर–भोपाल — 23 नवंबर
- 19712 भोपाल–जयपुर — 24 नवंबर