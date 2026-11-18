नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (पीआरएसयू) परिसर में अत्याधुनिक एकीकृत परीक्षा केंद्र बनाने की योजना तैयार की जा रही है। यहां एक साथ 20 हजार से अधिक परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था होगी। नीट, यूपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक ही परिसर में सभी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने की भी व्यवस्था रहेगी।

पटना के बाद होगा देश का दूसरा सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र फिलहाल यह परियोजना प्रस्तावित चरण में है और इसकी लागत व निर्माण की समय-सीमा अभी स्पष्ट नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि यह देश का दूसरा ऐसा केंद्र होगा, जहां इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के बैठने की सुविधा होगी। इससे पहले बिहार के पटना स्थित बापू परीक्षा परिसर में लगभग 25 हजार छात्रों के बैठने की क्षमता है।