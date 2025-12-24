छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए अच्छी खबर, कौशल विकास में 13,690 करोड़ रुपये का होगा निवेश, मिलेंगी 12000 नौकरियां

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास के साथ रोजगार उपलब्ध कराने पर राज्य सरकार का फोकस है। प्रदेश में कौशल-आधारित रोजगार को मजबूती प्रदान करने गेल (गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) समेत निजी कंपनियां 13,690 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। इससे 12,000 से अधिक रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है।

गेल ने 10,500 करोड़ रुपये निवेश करने में रूचि दिखाई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में मंगलवार को विभिन्न निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किए गए तथा निवेश आमंत्रण पत्र जारी किए गए। राजधानी के बेबीलोन इंटरनेशनल होटल में ‘छत्तीसगढ़ स्किल टेक’ कार्यक्रम का आयोजन किया।

राज्य शासन के कौशल विकास और वाणिज्य व उद्योग विभाग की ओर से उद्योग-केंद्रित निवेश कार्यक्रम प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत कौशल विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान जशपुर में स्थापित आदित्य बिरला स्किल सेंटर को भी उद्योग-प्रेरित कौशल पहल के रूप में रेखांकित किया गया। इस अवसर पर इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश का विकास मॉडल निवेश, रोजगार और कौशल को आपस में जोड़ने पर आधारित है। छत्तीसगढ़ स्किल टेक जैसे मंचों के माध्यम से निवेशकों के विश्वास को ज़मीनी स्तर पर परिणामों में बदल रहे हैं, ताकि राज्य में कुशल रोजगार के अवसर सृजित हों।